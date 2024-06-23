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Гайдукевич: нельзя, чтобы была одна партия, одно мнение – это всегда отсутствие развития

23 июня 2024 07:16
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич.

Гайдукевич: нельзя, чтобы была одна партия, одно мнение – это всегда отсутствие развития-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вспоминаю форум Президента в Могилеве. Он же несколько раз сказал, он не только к журналистам обращался. Когда Президент говорит, он говорит не только с журналистами – он говорит со всеми. Чтобы не было одного мнения!

Скажу глобально: нельзя, чтобы одна партия, одно мнение. Это застой, всегда отсутствие развития. Если нет альтернативы, всегда плохо. А еще я знаю очень хорошую фразу, которую не я придумал: опираться можно только на то, что дает сопротивление. А если оно, как желе, вязкое, то государство на это опереться не сможет. Я очень не люблю чиновников и людей, которые говорят: все хорошо, все прекрасно, проблем нет, все замечательно. Страны такой не бывает! Нет страны без проблем, ее пока не придумали. В каждой стране есть проблемы, и это нормально.

Если мы сами не будем заниматься своей политической системой, то это сделают за нас – лидер ЛДПБ (читайте далее).

# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич # Александр Осенко

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