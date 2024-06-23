«Я всегда был за вас». Гайдукевич о тех, кто отвернулся в августе 2020-го и «переобулся» в октябре

Олег Гайдукевич:

Да! Они пришли потом. Кто-то пришел и сказал, что я прав оказался. Кто-то спрятался во время этих событий и появился в октябре. Просто пропал, а в октябре появился, пришел и говорит: здравствуйте, Олег Сергеевич, я всегда был за вас. Ко мне же приходили в кабинет и говорили: зачем вы пошли доверенным лицом? Снялись с выборов – сядьте в кустах тихо и сидите.

Это не в моем характере! Я сказал: я не могу. Кто я тогда? Как я могу себя называть лидером партии, выйдя после выборов и сказав: здравствуйте, а вот и я. А где ты был? Не все в партии это восприняли. Они не понимали, почему я это делаю. Как так? Мы же всегда – ЛДПБ – сами по себе. Мы же всегда занимали какую-то особую позицию. Это правда. Сколько партия существовала… Но я пришел и сказал: ребята, сейчас решается судьба страны. Или мы с Президентом стоим, или мы против – другой позиции нет.