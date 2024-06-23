Если мы сами не будем заниматься своей политической системой, то это сделают за нас – лидер ЛДПБ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

От младшего лейтенанта до подполковника – и в партию.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я вырос в этом, варился. Я жил в политической семье, впитал это с детства. То есть я приходил со школы – дома только разговоры о политике. Мой отец в политике с 1989 года. Он жил этим. Он возглавлял и создал Народное движение Беларуси, куда входило 28 партий и общественных организаций, в том числе коммунисты. Александр Осенко:

Вы очень активно обсуждали закон о гражданском обществе, и вы являетесь очень ярким лидером одной из политических партий Республики Беларусь. Как вы видите развитие нашей гражданской политической системы в нашей стране, что подтолкнуло?