Если мы сами не будем заниматься своей политической системой, то это сделают за нас – лидер ЛДПБ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
От младшего лейтенанта до подполковника – и в партию.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я вырос в этом, варился. Я жил в политической семье, впитал это с детства. То есть я приходил со школы – дома только разговоры о политике. Мой отец в политике с 1989 года. Он жил этим. Он возглавлял и создал Народное движение Беларуси, куда входило 28 партий и общественных организаций, в том числе коммунисты.
Александр Осенко:
Вы очень активно обсуждали закон о гражданском обществе, и вы являетесь очень ярким лидером одной из политических партий Республики Беларусь. Как вы видите развитие нашей гражданской политической системы в нашей стране, что подтолкнуло?
Олег Гайдукевич:
Четкое понимание того, что если мы сами не будем заниматься своей политической системой, политическим полем, то это сделают за нас. Хороший пример: мы на природе, хозяйка не занимается огородом, что будет? Сорняки. И потом как в 2020 году придется выкорчевывать, поэтому надо вот это поле политическое засеивать своим, патриотическим. А почему надо разное? Потому что есть еще одна правда жизни – не бывает страны, где у всех одинаковое мнение. Это очень плохая была бы страна. Но, с другой стороны, разное мнение не значит предательство. Это как семья: теща всегда против, жена возмущается, но это семья, договориться можно, учитывая мнения всех. То же самое и про политику.
Надо учитывать интересы разных групп. Для этого партии, мировая политика ничего не придумала. Партии можно критиковать, поэтому мы пошли интересным путем, правильным, своим. У нас не только партии, у нас еще и общественные организации. У нас гражданское общество в широком понимании этого слова. А вверху ВНС.
Гайдукевич: нельзя, чтобы была одна партия, одно мнение – это всегда отсутствие развития (подробности).