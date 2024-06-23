Глава Либерально-демократической партии о выборах 2025-го: мы больше не допустим «пятой колонны»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас впереди электоральная кампания, выборы Президента. Учли ошибки 2020 года?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Да, учли. Я убежден, что мы больше вообще в стране не допустим «пятой колонны». Если брать партию, то она очень обновилась за эти годы, но все, кто предал, все давно ушли. Позиция партии сейчас предельно понятна. Лидер партии под всеми санкциями, которые только существуют в Европейском союзе. Я горжусь этим. Более того, если через три года все депутаты и топовые чиновники не будут под санкциями, значит, плохо работают. Это мое мнение. Сейчас каждый, кто делает стране пользу, должен быть под санкциями. По-другому я не понимаю. Кроме МИД, у МИДа своя работа.
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