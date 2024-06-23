Глава Либерально-демократической партии о выборах 2025-го: мы больше не допустим «пятой колонны»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас впереди электоральная кампания, выборы Президента. Учли ошибки 2020 года?