Чем хорошим отличился 2020 год для Беларуси? Подводим итоги

Новости Беларуси. 2020 год запомнился как один из самых сложных. Однако перед праздниками вспоминать о плохом не совсем принято. Тем более что были и приятные моменты. И связаны они с открытием масштабных и важных для страны объектов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чего стоит только запуск Белорусской атомной электростанции. В границах нашей суверенной истории это сродни полету человека в космос. Чем еще запомнится уходящий 2020 год? Итоги подвела Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Перед Новым годом о плохом не будем. Потому перелистаем календарь событий с позитивными акцентами. Чем же уходящий 2020-й отличился в хорошем смысле этого слова? Открытием важных объектов. И начнем, пожалуй, с энергетического вопроса.

7 ноября произошло историческое событие для Беларуси – запуск первого реактора первой Белорусской атомной электростанции. Наша страна стала ядерной державой. С запуском АЭС в полную мощь отпадет потребность в закупке более чем 4 миллиардов метров кубических природного газа. А значит, Беларусь уже не будет зависеть от тех, кто выставляет приличные цены на углеводороды.

Во время разбушевавшейся пандемии мы не забывали и о других не менее серьезных заболеваниях. И тому подтверждение – открытие радиологического корпуса в Минском онкологическом диспансере. Упор на современное и прогрессивное оборудование. Например, теперь медики, оперируя, могут транслировать картинку в любую точку планеты. Это позволит собрать мгновенный международный консилиум и тем самым спасти жизни. Такого нет на всем постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере Введение нового корпуса позволит увеличить число выполненных за год операций с 11 тысяч до 15.

Уходящий год отличился еще и развитием дорожных артерий. С начала 2020-го плюс три моста. Путепровод «Полоцкий» в Витебске, мост через реку Сож в Славгородском районе и через Западную Двину в Полоцке. Для местных жителей это настоящие события, перевернувшие инфраструктуру районов. Причем эти дорожные вопросы были на личном контроле Президента. Качественные и безопасные трассы – бренд современной Беларуси. Опять-таки в условиях экономической пандемии наша страна осталась единственным выходом для грузоперевозчиков. Так что новые мосты пришлись как раз в пору. Марку необходимо было удержать, и мы это сделали. «Экзамен мостовики выдержали и губернатор тоже». Как прошло открытие Полоцкого путепровода с участием Президента

А минчане в этом году получили большой подземный подарок. Открытие первых четырех станции третьей линии метро стало самым долгожданным событием.

«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Каждая из станций – это современная и эстетически выдержанная архитектурная картина со своей изюминкой. Например, на «Вокзальной» это скульптура «Древо дорог», на «Площади Франтишка Богушевича» – панно со знаменитыми строчками белорусского классика. В день запуска социальные сети пестрили фотографиями новой подземки, а с платформ доносились фразы восторга. Открытие третьей линии метро. Как это было и что говорят первые пассажиры?

Неординарное событие 2020-го – 30-й чемпионат Беларуси по футболу, который стал единственным в Европе и одним из немногих в мире, стартовавшим по плану и не остановленным в связи с коронавирусом.

Еще одно открытие в спортивной таблице объектов – ФОК в Марьиной Горке. В малых городах тоже активно продвигают ЗОЖ-тренд. Зал для борьбы, тренажерный, сауны и два бассейна, признанные лучшими в Минской области. Этот центр построили почти за год и учли абсолютно все нюансы.

В этом году Беларусь отметила 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Открытие мемориальных комплексов «Ола» и «Борки» совпало со знаменательной датой. Обе деревни были сожжены фашистами. В них погибли более 3,5 тысячи мирных жителей. В результате реконструкции братских захоронений создан мемориальный комплекс «Ола», в центре которого символичный крест и колокол. Эскизный проект мемориала «Борки» олицетворяет ужас той трагедии в виде улицы с фрагментами обгоревших стен домов, а оставленные в них вещи символизируют прерванную мирную жизнь.

В этом году обновили и сердце белорусской столицы – площадь Победы. Свой внешний облик исторический центр не поменял. Все силы ушли на укрепление фундамента обелиска. Отреставрировали и звезду – главный символ монумента. Установленный электроподогрев гранитной площадки растопит осадки зимой и таким образом продлит жизнь покрытию. А в нижнем зале появилось панно с мультимедийными экранами. Кстати, сейчас на них можно увидеть истории и фото участников Великой Отечественной войны, собранные в единый электронный альбом памяти.

А первый в стране продовольственный экорынок «Валерьяново», открытый в ноябре, радует белорусов до сих пор, и особенно в предпраздничные дни. На экорынке можно приобрести молочку, мясную продукцию, фрукты, овощи и ароматные специи. Такая площадка – подарок не только местным жителям, но и фермерам со всей страны. Аренда невысокая, а условия работы комфортные.

Дмитрий Сливец, фермер:

На рынке работается хорошо. Рынок новый, сами видите. Все тут идеально.

Ольга Мудрая, менеджер по коммерческой недвижимости:

Сервис, качество, свежесть продукции и хорошие цены невысокие – это тот конек, на котором мы собираемся и дальше ехать.

Сегодня на экорынке праздничная атмосфера. Работают сувенирные лавки и фотозоны. На втором этаже для детей каждый день проходят мастер-классы по росписи новогодних игрушек и плетению рождественских венков, есть свой детский кинозал.

И завершить подведение итогов хочется самым красочным событием. Лучшим строительным объектом этого года стал мультимедийный фонтан в акватории реки Свислочь в Минске. Его же называют самым лучшим в СНГ и сравнивают с лиссабонским. 240 струй высотой с многоэтажный дом, водная феерия длиной 90 метров, светомузыка и не только – таким произведением архитектуры горожане любовались все лето. На его открытие собрались десятки тысяч белорусов. Кстати, наш телеканал транслировал это грандиозное событие.