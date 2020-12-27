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Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных?

27 декабря 2020 20:36
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Новости Беларуси. Что ж, белорусы прощаются с годом Крысы и встречают год Быка. И вот мы задались вопросом: какими бывают быки? От диких до ручных, от привычных нашему глазу до экзотических, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они себя ведут, чего нам ждать от них, чего человеку ждать от года Быка?

Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных? -1

Отправимся на Полесье познакомиться с результатом обратной селекции. А попросту – возрождением первобытных туров, могучих предков домашних быков.

Испокон веков туры встречались по всей Европе и даже в Северной Африке. О них складывали былины и легенды, в их честь называли города. Древний Туров на Полесье по одной из версий получил название именно благодаря турам, населявшим здешние края.

Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных? -4

Яна Шипко, корреспондент:
Для князей туры были самыми заветными трофеями на охоте. Те, кому удавалось добыть этого зверя, считались непобедимыми. Однако было это не так просто, ведь туры были гораздо более могучими, чем их современные потомки. Масса их достигала 800 килограмм, а высота без малого двух метров. Судить об этом можно по найденному на этих землях рогу тура. Увесистый. И это еще не от самой крупной особи.

Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных? -7

В XV веке туров взяли под охрану, жили они в королевских угодьях. Но это не помогло. Последний дикий тур умер в заповеднике в 1627 году. Возродить величественных зверей взялись немецкие ученые братья Хек. Так получилась туроподобная корова Хека.

Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных? -10

Алеся Павлиенко, главный зоотехник ОАО «Туровщина»:
Тут видно что, наши туры ходят, туроподобный скот ходит по этим тропинкам, видны следы. Тут много для них еды, мы в любом случае их подкармливаем.

Главный зоотехник местного хозяйства Алеся без труда определяет следы. Сюда турообразное стадо приходит на подкормку. Потомки первобытных туров впервые вернулись в Беларусь. Что символично, на туровские земли. Привезли быков из Латвийского национального парка. Весной этого года после карантина 15 туров выпустили на волю. Новоселам отвели целых 200 гектаров угодий и с тех пор вблизи их не видели.

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# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Алеся Павличенко # Фотофакт

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