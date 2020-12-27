Весной 15 туров выпустили на волю. Как в Житковичском районе разводят редких животных?

Новости Беларуси. Что ж, белорусы прощаются с годом Крысы и встречают год Быка. И вот мы задались вопросом: какими бывают быки? От диких до ручных, от привычных нашему глазу до экзотических, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они себя ведут, чего нам ждать от них, чего человеку ждать от года Быка?

Отправимся на Полесье познакомиться с результатом обратной селекции. А попросту – возрождением первобытных туров, могучих предков домашних быков. Испокон веков туры встречались по всей Европе и даже в Северной Африке. О них складывали былины и легенды, в их честь называли города. Древний Туров на Полесье по одной из версий получил название именно благодаря турам, населявшим здешние края.

Яна Шипко, корреспондент:

Для князей туры были самыми заветными трофеями на охоте. Те, кому удавалось добыть этого зверя, считались непобедимыми. Однако было это не так просто, ведь туры были гораздо более могучими, чем их современные потомки. Масса их достигала 800 килограмм, а высота без малого двух метров. Судить об этом можно по найденному на этих землях рогу тура. Увесистый. И это еще не от самой крупной особи.

В XV веке туров взяли под охрану, жили они в королевских угодьях. Но это не помогло. Последний дикий тур умер в заповеднике в 1627 году. Возродить величественных зверей взялись немецкие ученые братья Хек. Так получилась туроподобная корова Хека.