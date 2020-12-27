Мускулатура и никакого жира. Посмотрите, как на Несвижском предприятии выращивают редкую породу быков

Новости Беларуси. Что ж, белорусы прощаются с годом Крысы и встречают год Быка. И вот мы задались вопросом: какими бывают быки? От диких до ручных, от привычных нашему глазу до экзотических, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они себя ведут, чего нам ждать от них, чего человеку ждать от года Быка?

Яна Шипко, корреспондент:

Мы нашли красавца-блондина, который как нельзя лучше подходит под описание символа нового года. Знакомьтесь, это Пунш, ему почти два года. Приехал он из Нидерландов. Это представитель мясной породы бельгийская голубая. Вы только посмотрите, какая мускулатура. Позавидовал бы таким мышцам сам Шварценеггер. И самый главный ее плюс для меня в том, что эти бычки самые, пожалуй, миролюбивые и единственные, кого можно так просто взять за рога. Можно подумать, что этих бычков-качков держат на белковой диете или потчуют стероидами, но нет. Бодибилдерская форма – результат работы генетиков.

– Чем вы его вкусненьким на Новый год побалуете?

– У нас рацион один, ничем лишним баловать не будем. Впечатляющая мускулатура и ни намека на жир. Бельгийскую голубую породу очень любят в Европе. В Беларуси Пунш и Шер пока единственные ее представители. В предстоящий год Быка на них большие планы. Их генами надеются улучшить мясные качества наших дойных буренок. Хорошие надои и диетическое мясо – не корова, мечта. Пока же бельгийцы с кротким нравом на племпредприятии стали всеобщими любимцами. Проверено: несмотря на мощный вид, они белые и пушистые. Работают с породистыми быками исключительно мужчины. На каждого животновода 15 особей.

Петр Руденок, животновод Несвижского племпредприятия:

Когда привыкаешь к быкам, то несложно. У каждого быка свое поведение, каждого надо знать. Все быки любят ласку. Всего на племпредприятии 112 быков-производителей лучших мировых пород. Каждый с родословной. Весят как средний легковой автомобиль, да и ценятся не меньше.

Роман Либар, главный технолог Несвижского племпредприятия:

За быками должно быть круглосуточное наблюдение. Быки должны быть чистые, аккуратные, подстеленные. Кормят каждого быка индивидуально. А это дефилируют элитные гольштины. Их стать можно наблюдать лишь издалека, они крупнее и норовистее. Но именно от этих бычков зависят надои белорусских пеструшек.