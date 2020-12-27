«Мальчик попросил, чтобы выздоровела мама». Дед Мороз рассказал, какие желания загадали белорусские дети

Новости Беларуси. Какой же Новый год без Деда Мороза? Перемещаемся в Беловежскую пущу. С нами на прямую связь вышел белорусский Дед Мороз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, ведущий:

Добрый предновогодний вечер!

– И вам доброго вечера, мои хорошие! – В этом сложном 2020 году вы, главный Дед Мороз страны, впервые осваиваете и дистанционные IT-формы – общаетесь с детьми по Skype. Сколько сейчас приходиться бывать онлайн? Сколько интернет-аудиенций в день проводите?

– Да, в самом деле. В этом году я стал осваивать интернет, сейчас у нас идет активное общение с нашими юными друзьями по Skype. Очень много заявок, Дедушка Мороз не считает, сколько в день, как. Ведь задача какая? Очень простая. С теми детками, которые не смогут приехать ко мне в резиденцию, я должен пообщаться по Skype, чтобы ни один белорусский ребенок не остался без поздравления Дедушки Мороза. Поэтому приходится осваивать новые технологии. А звонят и общаются совершенно из разных уголков мира: из Франции, Америки и, конечно же, наши белорусы. – Откройте тайну: с какими пожеланиями к вам обращаются дети в этом году? А самый эксклюзивный подарок, который довелось вручать?

– Детки обращаются с разными пожеланиями. Конечно, они сегодня продвинутые, поэтому просят гаджеты. Но вы ведь знаете: Дедушка Мороз просто так не дает подарки. Я всегда спрашиваю: а какой список добрых дел ты сделал в этом году? И если ребенок сделал много полезных и добрых дел, конечно, я ему подарю самый хороший подарок. Было очень необычное обращение. Сергей из Бобруйска обратился ко мне, сказал так: «Дедушка Мороз, я не хочу в этом году никаких подарков. Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама». Дедушка Мороз узнал, в чем проблема, и наши брестские ремесленники приготовили для мамы очень теплые варежки и шарфик, потому что мама в это время очень сильно болела, была простывшая. Надеюсь, что она поправится, и Новый год у них будет яркий и солнечный, как и у всех детей в нашей стране. – А чего желают взрослые? – Взрослые белорусы желают того же самого, что желают дети. Мира, добра, спокойствия.