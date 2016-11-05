Чем больна Свислочь и как её будут лечить: всё об очистке реки в Минске

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о его жемчужине, по крайней мере, таковой ее хочет сделать руководство города. Это – Свислочь и ее берега. Наше любимое место для прогулок. В Мингорисполкоме принято решение об оздоровлении столичной реки и ее притоков, и благоустройстве набережных.

Казалось бы, чего это, на снег глядя, мы решили поднять эту тему?

А то, что работы эти уже начались. Так что же и когда там появится? И чем больна, и больна ли наша Свислочь, если возникла необходимость в ее оздоровлении?

Сможем ли мы не только ловить, но и есть пойманную в ней рыбу?

Да, кстати о рыбалке. Мест отдохнуть с удочкой, не выезжая из города, и при этом привезти большой улов, станет больше.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал:

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