«Гидрохимический статус Свислочи оценивается, как хороший»: глава минского комитета природных ресурсов

Новости Беларуси. Что загрязняет главную реку Минска и насколько чиста в ней вода, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Результат обследований показал, что в Свислочи 6 проблемных мест. А в чём проблема?

Это представляет какую-то экологическую опасность для реки?

Для жителей? И какие это районы?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

По районам я не скажу, потому что пробы брали, в основном, в местах выпусков. Таких выпусков, которые идут в Свислочь, на территории города 54. 48 из которых – выпуски, которые находятся на балансе и техническом обслуживании ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», в частности, «Горремливнесток». А 6 данных выпусков находятся на балансе и обслуживании тех или иных предприятий и организаций города.

Что влияет на загрязнение реки – это, в первую очередь, талые воды.

Олег Степанюк, СТВ:

Это имеется в виду песок и противогололёдные смеси, которые потом стекают?