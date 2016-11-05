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«Гидрохимический статус Свислочи оценивается, как хороший»: глава минского комитета природных ресурсов

05 ноября 2016 20:29
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Новости Беларуси. Что загрязняет главную реку Минска и насколько чиста в ней вода, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Результат обследований показал, что в Свислочи 6 проблемных мест. А в чём проблема?

Это представляет какую-то экологическую опасность для реки?

Для жителей? И какие это районы?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
По районам я не скажу, потому что пробы брали, в основном, в местах выпусков. Таких выпусков, которые идут в Свислочь, на территории города 54. 48 из которых – выпуски, которые находятся на балансе и техническом обслуживании ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», в частности, «Горремливнесток». А 6 данных выпусков находятся на балансе и обслуживании тех или иных предприятий и организаций города.

Что влияет на загрязнение реки – это, в первую очередь, талые воды.

Олег Степанюк, СТВ:
Это имеется в виду песок и противогололёдные смеси, которые потом стекают?

«Гидрохимический статус Свислочи оценивается, как хороший»: глава минского комитета природных ресурсов-1


Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Будем говорить, да. А говорить о том, что оно влияет на здоровье человека – я бы этого не утверждал. В соответствии с проводимыми постоянно исследованиями, гидрохимический статус реки Свислочь оценивается, как хороший.

Поэтому я не могу говорить о том, что вода в реке Свислочь идеально чистая.

Ведь река Свислочь, вообще, раньше считалась самой грязной рекой в Беларуси. А статус «чистый» имеют даже не все водоёмы в Республике Беларусь. Их не так много, около 10. Поэтому ничего страшного нет. И комитет, и заинтересованные службы работают над тем, чтобы река Свислочь и Слепянская водная система – это, на самом деле, достояние, наверное, города, не каждый город может похвастаться тем, что на его территории проходит река.

Чем больна Свислочь и как её будут лечить: всё об очистке реки в Минске

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

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