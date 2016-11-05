«Гидрохимический статус Свислочи оценивается, как хороший»: глава минского комитета природных ресурсов

Новости Беларуси. Что загрязняет главную реку Минска и насколько чиста в ней вода, рассказали в программе «Большой город».
Олег Степанюк, СТВ:
Результат обследований показал, что в Свислочи 6 проблемных мест. А в чём проблема?
Это представляет какую-то экологическую опасность для реки?
Для жителей? И какие это районы?
Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
По районам я не скажу, потому что пробы брали, в основном, в местах выпусков. Таких выпусков, которые идут в Свислочь, на территории города 54. 48 из которых – выпуски, которые находятся на балансе и техническом обслуживании ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», в частности, «Горремливнесток». А 6 данных выпусков находятся на балансе и обслуживании тех или иных предприятий и организаций города.
Что влияет на загрязнение реки – это, в первую очередь, талые воды.
Олег Степанюк, СТВ:
Это имеется в виду песок и противогололёдные смеси, которые потом стекают?