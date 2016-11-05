С Чижовского водохранилища в Минске могут снять статус «технический водоём»

Новости Беларуси. Станет ли в столице местом купания больше, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Что касается Чижовского водохранилища, изначально, оно предусматривалось, как технический водоём. Но, учитывая, что прошло довольно большое время и, всё-таки, современные технологии не стоят на месте – я имею в виду системы очистки – мы прорабатываем вопрос о возможности снятия с него статуса «технический».

Но, опять же, это в далёкой перспективе и я сейчас с уверенностью не могу сказать, возможно ли это.

Но речь об этом ведётся, и, я думаю, что в следующей программе, если будет необходимость, не так быстро, мы дадим ответ на этот вопрос. А благоустройство уже набережной Чижовского водохранилища – речь об этом ведётся, определённые финансовые средства в данном направлении будут выделяться.