Вдоль Свислочи в Минске отремонтируют лестницы и установят биотуалеты

Новости Беларуси. Что ещё обновят рядом с главной рекой столицы Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Планом по оздоровлению реки Свислочь предусмотрено довольно много мероприятий, более 100.

Из наиболее значимых я бы выделил реконструкцию пруда-регулятора, который находится на улице Инженерная.

Реализация данного объекта была начата в 2014 году и срок окончания реализации закончится в 2017 году. Кроме того, довольно много мероприятий запланировано в части текущего ремонта. Будут выполнены работы по текущему ремонту пешеходных связей, лестниц – что является такой довольно больной темой. И очень много различных мероприятий, начиная от реконструкции очистных сооружений и заканчивая благоустройством набережной, установкой малых архитектурных форм, контейнеров для раздельного сбора мусора, биотуалетов.