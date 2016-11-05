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Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»

05 ноября 2016 14:42
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. 

Несмотря на первый снег, в Минске еще не распрощались с последствиями июльского урагана 

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-1

Работа продолжится до марта.

За минувший октябрь во время субботников сотрудники Минского лесопаркового хозяйства убрали 15 несанкционированных свалок и посадили деревья на 20 гектарах. В городе сейчас выполняются выборочные санитарно-оздоровительные работы, в том числе, посадки.

Объекты мелкорозничной торговли в Минске завершили сезон

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-4


Более 2 000 палаток, киосков и павильонов в летний период порадовали минчан широким ассортиментом кваса, мороженого, кондитерских изделий. Кроме того, на центральных проспектах столицы, в парках и скверах работали несколько тысяч летних террас.

Некоторые из них обустроили для работы и в прохладную погоду.

Установили тепловые зонты и обогреватели, а также предложили минчанам укутаться в уютные пледы. 

В Минске стартует сезон предновогодней торговли

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-7


В ноябре и декабре пройдут более 450 распродаж и 2 000 акций. Стоимость товаров снизится до 70%.

Также в последние выходные месяца запланирован единый день скидок.

Минские магазины предложат своим покупателям товары со скидкой не менее 15%. К слову, подобные распродажи проходят в столице ежемесячно и привлекают внимание  тысяч минчан. Подробную информацию можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

В консолидированный бюджет города поступило более 8 миллиардов рублей 

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-10


Эта цифра на 433 миллиона превысила запланированные показатели.

Поступления налогов от плательщиков столичного региона более, чем на 48% сформировали бюджет страны.

Также в столице стабилизировалась ситуация с количеством убыточных предприятий. За последние полгода их число снизилось.

В Партизанском и Московском районах Минска очередникам предлагают арендное жилье

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-13


Им необходимо написать заявление в службе «Одно окно». Для заселения  готовы, в основном, двухкомнатные квартиры.

Плата за «двушку» колеблется от 157 до 284 рублей в месяц.

Сумма зависит от метража. В Московском районе за квартал 13 квартир включили в фонд жилых помещений коммерческого использования. В них уже заселились семьи, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Детальную сезонную проверку устроили на стальной магистрали Минска

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»-16


Городская власть вновь обратила внимание на благоустройство вблизи железной дороги. Участники мобильной группы дали поручение покрасить гаражи, постричь кустарники, навести порядок в частном секторе. 

Также в «Большом городе» 5 ноября обсуждали: чем больна Свислочь и как её будут лечить?

# общество # Социальная инфраструктура

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