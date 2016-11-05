Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Несмотря на первый снег, в Минске еще не распрощались с последствиями июльского урагана

Работа продолжится до марта. За минувший октябрь во время субботников сотрудники Минского лесопаркового хозяйства убрали 15 несанкционированных свалок и посадили деревья на 20 гектарах. В городе сейчас выполняются выборочные санитарно-оздоровительные работы, в том числе, посадки. Объекты мелкорозничной торговли в Минске завершили сезон



Более 2 000 палаток, киосков и павильонов в летний период порадовали минчан широким ассортиментом кваса, мороженого, кондитерских изделий. Кроме того, на центральных проспектах столицы, в парках и скверах работали несколько тысяч летних террас.

Некоторые из них обустроили для работы и в прохладную погоду. Установили тепловые зонты и обогреватели, а также предложили минчанам укутаться в уютные пледы. В Минске стартует сезон предновогодней торговли



В ноябре и декабре пройдут более 450 распродаж и 2 000 акций. Стоимость товаров снизится до 70%.

Также в последние выходные месяца запланирован единый день скидок. Минские магазины предложат своим покупателям товары со скидкой не менее 15%. К слову, подобные распродажи проходят в столице ежемесячно и привлекают внимание тысяч минчан. Подробную информацию можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. В консолидированный бюджет города поступило более 8 миллиардов рублей



Эта цифра на 433 миллиона превысила запланированные показатели.

Поступления налогов от плательщиков столичного региона более, чем на 48% сформировали бюджет страны. Также в столице стабилизировалась ситуация с количеством убыточных предприятий. За последние полгода их число снизилось. В Партизанском и Московском районах Минска очередникам предлагают арендное жилье



Им необходимо написать заявление в службе «Одно окно». Для заселения готовы, в основном, двухкомнатные квартиры.

Плата за «двушку» колеблется от 157 до 284 рублей в месяц. Сумма зависит от метража. В Московском районе за квартал 13 квартир включили в фонд жилых помещений коммерческого использования. В них уже заселились семьи, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Детальную сезонную проверку устроили на стальной магистрали Минска



Городская власть вновь обратила внимание на благоустройство вблизи железной дороги. Участники мобильной группы дали поручение покрасить гаражи, постричь кустарники, навести порядок в частном секторе.