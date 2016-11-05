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В Минске планируют провести зарыбление 4 водохранилищ

05 ноября 2016 20:37
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Новости Беларуси. Какие водоёмы пополнятся рыбой, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Насчёт водоёмов, где будет зарыбление.

Это будут водохранилища Чижовское, Дрозды, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Какие особи туда будут выпущены – белый амур и белый толстолобик, которые являются травоядными и способствуют тому, что с их помощью мы естественным образом делаем очистку акватории водохранилища, то есть, избавляем её от водорослей и, тем самым, увеличивая пропускную способность.

А на заиление, на какие-то песчаные наносы очень влияет скорость потока воды.

И обводнение, которое также – довольно дорогостоящее мероприятие. И зарыбление – это одна из альтернатив самоочищения водоёма.

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# общество # Водоемы Беларуси

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