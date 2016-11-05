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В Минске планируют очистить дно Чижовского водохранилища

05 ноября 2016 20:34
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Новости Беларуси. Какие участки водной системы Минска собираются приводить в порядок, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Сейчас мы ведём речь про Чижовское водохранилище – обсуждается вопрос по очистке русла Чижовского водохранилища и участка реки Свислочь. Для очистки русла, вообще, используются три способа наиболее популярных.

Первый способ – это, когда откачивают воду с определённого участка с применением строительной техники и экскаваторов на гусеничном ходу.

Всё это дело вывозят, убирают. Этот способ применялся для реализации запланированных мероприятий, которые проводили, начиная с 2003 и заканчивая 2008 годом. Но этот способ – довольно затратный. Сейчас мы ведём речь и прорабатываем вопрос о возможности выполнения работ вторым способом – это применение земснаряда.

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# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

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