В Минске планируют очистить дно Чижовского водохранилища

Новости Беларуси. Какие участки водной системы Минска собираются приводить в порядок, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Сейчас мы ведём речь про Чижовское водохранилище – обсуждается вопрос по очистке русла Чижовского водохранилища и участка реки Свислочь. Для очистки русла, вообще, используются три способа наиболее популярных.

Первый способ – это, когда откачивают воду с определённого участка с применением строительной техники и экскаваторов на гусеничном ходу.

Всё это дело вывозят, убирают. Этот способ применялся для реализации запланированных мероприятий, которые проводили, начиная с 2003 и заканчивая 2008 годом. Но этот способ – довольно затратный. Сейчас мы ведём речь и прорабатываем вопрос о возможности выполнения работ вторым способом – это применение земснаряда.