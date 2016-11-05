Очистка Свислочи в Минске: что будут делать с илом?

Новости Беларуси. Определены ли места для утилизации донных отложений, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько этот ил экологически безопасен для нас, минчан. И прорабатывается ли вопрос, куда его свозить потом?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Место и способ его перевозки, складирования будет установлено проектно-сметной документацией.

Но, вместе с тем, как показывает предыдущий опыт, всё-таки, в основном, этот ил вывозился для рекультивации карьеров. Какой-либо вред на организм человека он не несёт. Тем более, на окружающую среду.