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Очистка Свислочи в Минске: что будут делать с илом?

05 ноября 2016 20:36
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Новости Беларуси. Определены ли места для утилизации донных отложений, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Насколько этот ил экологически безопасен для нас, минчан. И прорабатывается ли вопрос, куда его свозить потом?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Место и способ его перевозки, складирования будет установлено проектно-сметной документацией.

Но, вместе с тем, как показывает предыдущий опыт, всё-таки, в основном, этот ил вывозился для рекультивации карьеров. Какой-либо вред на организм человека он не несёт. Тем более, на окружающую среду.

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# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

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