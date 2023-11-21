Часть головного мозга начинает активно работать. Можно ли считать любовь химической реакцией?

Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Есть определенные моменты, которые говорят о том, что это определенная высшая психическая деятельность, если мы говорим про любовь, влюбленность. То есть никто не может нам сказать, почему мы влюбляемся в тех или иных людей. То есть до сих пор нет такой методики, которая бы объяснила, что именно в этого Васю мы влюбились, потому что он такой.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вообще, в принципе, формулировка, что такое любовь, у каждого своя, безусловно.

Виктория Протас:

У каждого своя абсолютно. Но есть у нас механизмы, которые могут отследить определенные процессы, которые происходят в этом состоянии – допустим, МРТ головного мозга либо сдать кровь на гормоны. Эти механизмы дают определенные результаты. Говорит, что именно в такой период начинает определенная часть головного мозга активно работать. В другой период она перестает работать, допустим, если так по-простому вам объяснить. Если мы говорим, сто процентов как врачи объясняют, что это химия какая-то определенная, даже врачи не могут сказать, что конкретно влияет на любовь к определенному человеку.