Человек не помнит, как отдал цыганке все деньги. Что такое гипноз и можно ли ему противостоять?
О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Меня всегда поражали истории, когда мне рассказывали, что человек отдает все деньги и потом не помнит, как отдал цыганке все деньги. То есть у меня ответ простой: «У меня нет денег». Они: «Всего хорошего» – и отходят. Как такое получается у других людей? Это гипноз, Елена?
Елена Морозова, эзотерик:
Сходивши на обучение гипнозу, я понимаю теперь, как он просто работает, что такое гипноз.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите, как это работает и что такое гипноз.
Елена Морозова:
Во-первых, там определенные слова. С вами будут просто разговаривать. Есть фразы, скажем так, последовательность разговорных фраз выстроена таким образом, что вы должны несколько раз подтвердить слово «да» и необязательно в словах. Ваш мозг должен сказать: «Да, это верно».
Наталья Надольская:
Например: «Хорошая погода». «Да». «Спешите?» «Да».
Елена Морозова:
«У вас красивое платье». «Да». То есть какие-то подтверждения. Они необязательно вами должны быть озвучены, но ваш ум говорит: «Да». Но одна фраза должна быть «нет». Такая периодичность: потом «да» – меньше, «нет» – больше. С вами пять минут поговорили, и в этот момент идет энергетическое подключение. Так как я вижу иногда ауры, я наблюдала, как работал мастер с другими людьми. То есть идет энергетическое такое соприкосновение, как два воздушных шарика туда-сюда. Потом от мастера идет такой энергоблок прямо в голову человека. Буквально доля секунды, глаза просто срабатывают – человек уже, как куколка становится.
Наталья Надольская:
Можно я воспользуюсь служебным положением? Вы мою ауру видите?
Елена Морозова:
Вижу.
Наталья Надольская:
Как там? Что с аурой? Все хорошо?
Алеся Лакина:
Кто тебе скажет правду?
Елена Морозова:
Вы очень сильно светитесь.
Наталья Надольская:
Свечусь? У меня просто все болит – плечо, рука. Все нормально с аурой?
Елена Морозова:
Не мотайте руками, потому что очень сильная энергия идет от рук. Вы просто этого не видите.
Наталья Надольская:
Кстати, когда человек очень сильно жестикулирует – это что значит? О чем это говорит?
Елена Морозова:
Он может разрубить ваше энергополе и сделать там дырочек, особенно, если сильный.
Алеся Лакина:
Все серьезно. Скажите, Елена, гипнозу как-то можно противостоять?
Елена Морозова:
Если человек слабый – нет. Это предрасположенность просто. То есть можно тебя ввести, можно не ввести. Человек сам себя может ввести в гипноз.
Алеся Лакина:
Я слышала такое выражение, что творческого человека проще всего вводить в состояние гипноза.
Елена Морозова:
Потому что он может войти в состояние транса сам. Гипноз – это транс, то есть измененное состояние сознания всего лишь. Это легко работает.
Алеся Лакина:
Как сам? Уснуть?
Елена Морозова:
Не уснуть. У каждого бывали моменты, когда вы о чем-то задумываетесь. Вы сидите, у вас какая-то в голове крутится мысль. Вы что-то хотите сделать либо ответ получить на какой-то вопрос. Вы просто можете пить кофе в этот момент, мыть посуду, сидеть за компьютером – зависаете на какой-то момент. Это измененное состояние сознания.
Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт:
Астральное состояние.
Елена Морозова:
Да, всего лишь. В этот моментик, когда состояние покоя называется, ваша голова перестает думать, там становится тихо. На эту тишину вам приходит ответ.
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