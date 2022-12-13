Человек не помнит, как отдал цыганке все деньги. Что такое гипноз и можно ли ему противостоять?

О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Меня всегда поражали истории, когда мне рассказывали, что человек отдает все деньги и потом не помнит, как отдал цыганке все деньги. То есть у меня ответ простой: «У меня нет денег». Они: «Всего хорошего» – и отходят. Как такое получается у других людей? Это гипноз, Елена?

Елена Морозова, эзотерик:

Сходивши на обучение гипнозу, я понимаю теперь, как он просто работает, что такое гипноз. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, как это работает и что такое гипноз. Елена Морозова:

Во-первых, там определенные слова. С вами будут просто разговаривать. Есть фразы, скажем так, последовательность разговорных фраз выстроена таким образом, что вы должны несколько раз подтвердить слово «да» и необязательно в словах. Ваш мозг должен сказать: «Да, это верно». Наталья Надольская:

Например: «Хорошая погода». «Да». «Спешите?» «Да». Елена Морозова:

«У вас красивое платье». «Да». То есть какие-то подтверждения. Они необязательно вами должны быть озвучены, но ваш ум говорит: «Да». Но одна фраза должна быть «нет». Такая периодичность: потом «да» – меньше, «нет» – больше. С вами пять минут поговорили, и в этот момент идет энергетическое подключение. Так как я вижу иногда ауры, я наблюдала, как работал мастер с другими людьми. То есть идет энергетическое такое соприкосновение, как два воздушных шарика туда-сюда. Потом от мастера идет такой энергоблок прямо в голову человека. Буквально доля секунды, глаза просто срабатывают – человек уже, как куколка становится.

Наталья Надольская:

Можно я воспользуюсь служебным положением? Вы мою ауру видите? Елена Морозова:

Вижу. Наталья Надольская:

Как там? Что с аурой? Все хорошо? Алеся Лакина:

Кто тебе скажет правду? Елена Морозова:

Вы очень сильно светитесь. Наталья Надольская:

Свечусь? У меня просто все болит – плечо, рука. Все нормально с аурой?

Елена Морозова:

Не мотайте руками, потому что очень сильная энергия идет от рук. Вы просто этого не видите. Наталья Надольская:

Кстати, когда человек очень сильно жестикулирует – это что значит? О чем это говорит? Елена Морозова:

Он может разрубить ваше энергополе и сделать там дырочек, особенно, если сильный. Алеся Лакина:

Все серьезно. Скажите, Елена, гипнозу как-то можно противостоять? Елена Морозова:

Если человек слабый – нет. Это предрасположенность просто. То есть можно тебя ввести, можно не ввести. Человек сам себя может ввести в гипноз.