«Человек должен подготовиться к встрече со Христом». Как это сделать и зачем идти в храм в Великую субботу?

Новости Беларуси. Великая суббота. В канун самого важного христианского праздника, Воскресенья Христова, православные верующие идут в храм с чувством скорби и радости одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страстная неделя перед Пасхой посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребению. Эти дни особо почитаются Церковью, и каждый из них приближает христиан к главнейшему событию в Евангельской истории – Воскресению Господнему. Утром 23 апреля праздничные службы собрали в православных храмах сотни прихожан. У каждого в руках корзина с яствами, но попробовать их можно будет лишь завтра, после завершения 40-дневного поста.

Олег Рудой, клирик храма Преподобного Серафима Саровского:

Сегодня Великая суббота у нас, Господь находится в аду. Выводит оттуда Праотец всех. И тоже мы готовимся к самому Воскресению Христова, поэтому этот день очень ответственный – человек должен подготовиться к встрече со Христом. Для этого он должен как-то подготовить себя внутренне, в первую очередь: молитва, присутствие на богослужении. Обязательно должно быть внешние, подготовка должна быть кулинарная. Должны быть какие-то яства, какая-то еда особенная, символическая. Это, в первую очередь, яйцо красное, которое должно быть.