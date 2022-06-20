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Ольга Чемоданова о диалоговых площадках по теме геноцида: «Нет сегодня людей в нашей стране безразличных»

20 июня 2022 16:16
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Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны обсудили новые факты, данные и сведения, которые стали известны в ходе расследований о геноциде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чемоданова о диалоговых площадках по теме геноцида: «Нет сегодня людей в нашей стране безразличных»-1

Здесь прошла диалоговая площадка. Встреча состоялась в формате онлайн-конференции. На прямой связи свыше 150 представителей молодежного актива районных организаций «Белая Русь». В числе участников также политологи, депутаты, представители столичной прокуратуры. Каждый из участников смог задать свои вопросы.

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Ольга Чемоданова о диалоговых площадках по теме геноцида: «Нет сегодня людей в нашей стране безразличных»-4

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Прошли многочисленные диалоговые площадки, встречи с коллективами. Действительно, у людей очень живой интерес к истории своей страны. Нет сегодня людей в нашей стране безразличных.

Ольга Чемоданова о диалоговых площадках по теме геноцида: «Нет сегодня людей в нашей стране безразличных»-7

Игорь Тимашишин, председатель Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь»:
Наша организация проводит встречи на предприятиях, в организациях района, в студенческих коллективах. Мы поднимаем вопросы, связанные с геноцидом белорусского народа. Для меня эта тема очень близка, так как два моих прадедушки и две мои прабабушки были расстреляны. Мы взяли эту функцию – доносить историческую правду до нашей молодежи.

Ольга Чемоданова о диалоговых площадках по теме геноцида: «Нет сегодня людей в нашей стране безразличных»-10

В столице уже прошли сотни подобных диалоговых площадок, и эта работа будет продолжена. А вечером 21 июня во всех районах пройдут митинги-реквиемы у мемориалов и обелисков. Масштабное мероприятие запланировано в Благовщине, где молодежь зажжет лампады в память о жертвах войны.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Чемоданова # Игорь Тимашишин # Фотофакт

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