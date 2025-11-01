Десятки тысяч сербов собрались на общенациональный марш памяти в Нови-Саде

Десятки тысяч сербов собрались сегодня на общенациональный марш памяти в Нови-Саде. Ровно год назад там 16 человек погибли из-за обрушения козырька здания на местном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту трагедии люди прибыли со всей Сербии и заполнили главные улицы Нови-Сада. Среди них – тысячи студентов, которые пешком преодолели до 400 километров от своих родных городов. Граждане почтили память каждой жертвы 16 минутами молчания. Затем, в знак скорби и солидарности, они прошли мимо входа на станцию, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Правительство объявило 1 ноября Днем национального траура. Президент Александр Вучич также почтил память погибших, посетив поминальную церемонию в церкви. Напомним, трагедия спровоцировала общенациональное движение, которое требует тщательного расследования трагедии. Все это время в Сербии не утихают протесты.