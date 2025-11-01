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Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3

01 ноября 2025 14:02
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Стартовый матч – и сразу феерия голов! Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области – 9:3 – в своем первом поединке 19-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовали XIX Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3-2

Открытие турнира стало настоящей ледовой битвой. Александр Лукашенко также вышел на лед. Уже на третьей минуте счет открыл Алексей Ефименко, однако довольно скоро могилевчане сумели восстановить равновесие, добавив интриги и динамики игре. Дальше инициативу полностью перехватила команда Президента, доведя встречу до победы. Напомним, в прошлом сезоне она в 16-й раз завоевала главный трофей турнира, обыграв в финале хоккеистов Минской области. Тройку сильнейших замкнули хоккеисты Гродненщины. Ну а 1 ноября точные броски и убедительные действия в защите сделали свое дело – победа и отличный задел на сезон.

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3-4

Я уверена, что этот 19-й сезон будет замечательным, драйвовым и интересным.

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3-6

Ну, я первый раз на хоккее. Решил сходить, посмотреть, поддержать команду Президента.

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3-8

Играет хорошо, конечно, тяжело, напряженная игра. Молодцы, что победили!

На трибунах «Олимпик-Арены» – настоящий хоккейный аншлаг! Поддержать свою команду и увидеть яркое открытие сезона пришли сотни болельщиков.

# Хоккей Беларуси # Алексей Ефименко # Спорт Беларуси

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