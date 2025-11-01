Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3

Стартовый матч – и сразу феерия голов! Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области – 9:3 – в своем первом поединке 19-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовали XIX Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд

Открытие турнира стало настоящей ледовой битвой. Александр Лукашенко также вышел на лед. Уже на третьей минуте счет открыл Алексей Ефименко, однако довольно скоро могилевчане сумели восстановить равновесие, добавив интриги и динамики игре. Дальше инициативу полностью перехватила команда Президента, доведя встречу до победы. Напомним, в прошлом сезоне она в 16-й раз завоевала главный трофей турнира, обыграв в финале хоккеистов Минской области. Тройку сильнейших замкнули хоккеисты Гродненщины. Ну а 1 ноября точные броски и убедительные действия в защите сделали свое дело – победа и отличный задел на сезон.

Я уверена, что этот 19-й сезон будет замечательным, драйвовым и интересным.

Ну, я первый раз на хоккее. Решил сходить, посмотреть, поддержать команду Президента.