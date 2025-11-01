В кинотеатре «Пионер» стартовала конкурсная программа детских и юношеских фильмов «Лістападзік»

В столичном кинотеатре «Пионер» стартовала конкурсная программа детских и юношеских фильмов «Лістападзік», которая проходит в рамках Минского международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году для участия поступили 340 заявок. И только шесть из них прошли отбор. В программе – работы из России, Мексики, Ирана, Черногории и Китая. Картиной открытия стал российский фильм «Слезы дракона».

Перед показом для зрителей подготовили интерактивную программу. Фотозона с обаятельными хаски, шаманские танцы, ростовые куклы и этнографические мотивы народов Севера. Все это погружало в атмосферу фильма, созданного на основе бурятских сказок и легенд.

Татьяна Мирошник, режиссер (Россия):

Все зрители окунутся в солнечную Бурятию, увидят очень красивую сказку, которую мы сняли в одном из регионов России. В основе ее пять сказок, плюс несколько легенд о происхождении самого глубокого озера Байкал. Вы увидите очень красивые костюмы воинов: кожа, металл. Это нам помогли монгольские коллеги. Поэтому в нашем кино есть такое большое соединение нескольких культур. По традиции оценивать фильмы будут два состава жюри: детское и профессиональное. Помимо победителя, в ходе фестиваля также выберут претендента на приз зрительских симпатий.

Денис Сериков, актер:

В 2023 году я уже участвовал в фестивале в качестве председателя детского жюри. Думаю, единственное, что изменится, это программа. у нас много фильмов, которые отличались от 2023 года. Потому что новые страны, новые кинокомпании. И будет интересно узнать, что они сняли нового.