Коллективный Запад трещит по швам! ЕС вот-вот придёт конец? Смотрите в ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Как Украина разрывает Европу и ждет ли ЕС гражданская война – об этом и не только поговорят в студии.

Игорь Позняк, ведущий:

Сказка закончилась! Как старушке Европе не остаться у разбитого корыта? Почему коллективный Запад трещит по швам?

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

Будет разрушен Евросоюз институционально, то есть он прекратит свое существование.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Нас впереди ждет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Павел Фельдман:

Кипучий, гремящий котел, который вот-вот готов взорваться.