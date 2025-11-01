Коллективный Запад трещит по швам! ЕС вот-вот придёт конец? Смотрите в ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Как Украина разрывает Европу и ждет ли ЕС гражданская война – об этом и не только поговорят в студии.
Игорь Позняк, ведущий:
Сказка закончилась! Как старушке Европе не остаться у разбитого корыта? Почему коллективный Запад трещит по швам?
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):
Будет разрушен Евросоюз институционально, то есть он прекратит свое существование.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Нас впереди ждет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Павел Фельдман:
Кипучий, гремящий котел, который вот-вот готов взорваться.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев:
Это агония последних лет существования Евросоюза. Здорово, если бы он вернулся к своей изначальной цели.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 2 ноября, в 22:00 на РТР-Беларусь.