Чем удивит Минский «Лістапад» и почему это событие не стоит пропускать? Поговорили с организаторами фестиваля

Александр, что ждете вы и чего ждать зрителям в этом году?

Александр Петрович, программный директор национального конкурса XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2025»

Во-первых, в 11:30 у нас началась премьера нашего национального конкурса. Мой коллега из Болгарии, Владимир – один из членов жюри этого конкурса. А вообще, программа национального конкурса очень интересная, я бы сказал, что она разделена на три жанровые позиции.

Естественно, главная тема, которая будет звучать на национальном фестивале, – тема памяти о тех людях, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сегодня могли спокойно жить, работать и чтобы наша страна процветала. Это тема Великой Отечественной войны. Потому что в прошлом году было 80 лет освобождению Республики Беларусь, в этом году 80 лет Победы. Естественно, режиссеры, кинорежиссеры, которых трогает эта тематика, а тем более кинорежиссеры все в основном белорусы, наши, эта тема стала главной на нашем национальном конкурсе.

Вторая тема, без которой сегодня не может обойтись кино и наше общество, это тема духовности и нравственности. И третья тема – тема патриотизма. Хотя тема патриотизма проходит красной линией через все фильмы.