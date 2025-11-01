Продукты для здоровья щитовидки: какие полезны, а что лучше исключить из рациона

Щитовидная железа – это небольшой, но очень важный орган, который помогает нам оставаться здоровыми и энергичными. Она расположена в передней части шеи и выглядит как бабочка. Щитовидка отвечает за выработку гормонов. Благодаря ей мы растем, поддерживаем энергию и контролируем вес.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Чтобы у нас не было проблем со здоровьем щитовидной железы, чтобы она выполняла свою функцию, очень важно правильно питаться. Йод – это основной микроэлемент, который участвует в выработке гормонов щитовидной железы, которые выполняют важные функции. Основными продуктами, которые содержат йод, являются морская капуста, или ламинария, морепродукты, жирные сорта рыбы: скумбрия, лосось, сардины.

Фрукты, такие как авокадо, также могут сыграть важную роль в поддержании щитовидной железы. Они богаты клетчаткой и здоровыми жирами, а также содержат витамин Е, который известен своими антиоксидантными свойствами. Елена Подомацкая:

Селен является активатором работы щитовидной железы. Его очень много содержится в таком очень вкусном продукте, как бразильский орех. Очень вкусный, полезный, питательный продукт.

Та же небольшая порция бразильских орехов обеспечит суточную норму этого важного микроэлемента. Они могут быть отличной закуской в течение дня или добавкой к блюдам. Кроме того, орехи – это источник полезных жиров, которые также необходимы для нашего здоровья. Елена Подомацкая:

Очень важно также употреблять продукты, содержащие железо. Железо содержится в мясе нежирных сортов. Это курица, индейка, говядина. И пробиотики, которые также важны для нормальной работы и щитовидной железы, и иммунной системы в целом. Это кисломолочные продукты, мясо рыбы, которое содержит полноценный белок и нормализует работу нашего кишечника.

Не стоит забывать и о ягодах: малина, черника, клюква – все они помогают уменьшить воспаление и поддержать здоровье щитовидной железы. Ягоды можно добавить в утренний смузи или просто наслаждаться ими в качестве десерта. Их сладость и яркий вкус поднимут настроение и обеспечат организм зарядом полезных веществ. Елена Подомацкая:

Наша черная смородина содержит очень много витамина С, а витамин С – это основной витамин, который регулирует все виды обмена веществ: белковый, жировой, холестериновый, в образовании коллагена, который очень важен для функции кожи, чтобы она была упругой, эластичной, и в поддержании иммунной системы.

Не забывайте о бобовых. Чечевица, фасоль и горох – отличные источники белка и клетчатки. Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для тех, у кого есть проблемы со щитовидной железой. Бобовые можно добавлять в салаты, супы и основные блюда, получая не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Елена Подомацкая:

Очень могут навредить нормальной функции работе щитовидной железы крестоцветные – это любая капуста: цветная, брокколи, белокочанная наша. Если злоупотреблять, то они вызывают любую патологию щитовидной железы. Поэтому необходимо ограничивать потребление капусты. Здоровье щитовидной железы напрямую связано с тем, что мы едим. Рацион, богатый йодом, селеном, витаминами и антиоксидантами, поможет сохранить этот орган в отличном состоянии. Начните постепенно добавлять в свое меню эти полезные продукты.