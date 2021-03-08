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«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день

08 марта 2021 07:01
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Принято считать, что 8 марта – день, когда женщины должны лишь отдыхать и посвящать время себе любимым, но не все проведут его в кругу семьи, есть среди милых дам и те, кто встретит праздник на работе. Лариса, мать четверых детей, в этот день как обычно выедет на маршрут.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -1

Лариса Воронова, водитель трамвая:
Я думаю, что меня дома будет ждать сюрприз. Потому что муж не предупредил меня с мальчиками, что нас ждет. Ну, я думаю, это как всегда цветы, тюльпаны или мимозы. Ну и стол праздничный.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -4

Пока женщины работают, сильная половина человечества вовсю готовится удивлять любимых. Для Ларисы же атмосфера вокруг хоть и рабочая, но не менее радостная и праздничная.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -7

Лариса Воронова:
Ну конечно, праздничное настроение. Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами. Очень интересно, потому что все мужчины едут с тюльпанами. Даже иногда нам как водителям перепадает. Ухаживают.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -10

Праздник праздником, а служба по расписанию. О том, что людям нужна помощь вне зависимости от даты календаря, Лидия знает не понаслышке. 8 марта она работала не раз.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -13

Лидия Статкевич, диспетчер центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:
Рабочий день наш наступает в 8 утра, мы заступаем на дежурство. Основные наши обязанности – прием сообщений от населения и высылка подразделений на пожары и на другие чрезвычайные ситуации. Обычный рабочий день. Да, приятно, даже люди звонят, поздравляют. Это же прекрасно помогать людям. И маленькой помощи не бывает. Всегда люди к нам обращаются с разными вопросами. Кому-то нужен человеческий совет, обычный. А кому-то нужна профессиональная наша помощь.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -16

В Международный женский день каждый мужчина безусловно отправится за цветами. Без выходных в преддверии праздника и работают флористы. Именно на их плечи в эту пору ложится большая ответственность. 8 марта даже иногда в шутку называют «Днем флориста».

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -19

Ирина Сакович, флорист:
Каждый флорист знает, что неделя до 8 марта – это самое сложное. Неделя до 8 марта – это поздравление организаций, учреждений. Конечно, мы готовимся. И 8 марта мы ждем всегда клиентов к себе в магазин, а до 8 марта работаем по корпоративным заказам. Мы такие маленькие пчелки, которые готовят эту радость для других. Люди приходят, в основном мужчины, выбирают цветы для своих дам. Конечно же, весенняя тематика диктует сезонные цветы – это тюльпаны, ирисы, что-то такое радостное и позитивное. 8 марта энергия от клиентов идет. Каждый клиент всегда поздравит, это еще больше вдохновляет.

«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день -22

Оказывается, провести этот день на работе совсем не страшно, а, наоборот, приятно. Сколько поздравлений, комплиментов, внимания можно получить от коллег и окружающих мужчин. 8 марта – не просто Международный женский день, а возможность напомнить прекрасной половине человечества о том, как мы их ценим и любим. С праздником!

# 8 Марта # общество # Лариса Воронова # Лидия Статкевич # Ирина Сакович # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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