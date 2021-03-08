«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день

Принято считать, что 8 марта – день, когда женщины должны лишь отдыхать и посвящать время себе любимым, но не все проведут его в кругу семьи, есть среди милых дам и те, кто встретит праздник на работе. Лариса, мать четверых детей, в этот день как обычно выедет на маршрут.

Лариса Воронова, водитель трамвая:

Я думаю, что меня дома будет ждать сюрприз. Потому что муж не предупредил меня с мальчиками, что нас ждет. Ну, я думаю, это как всегда цветы, тюльпаны или мимозы. Ну и стол праздничный.

Пока женщины работают, сильная половина человечества вовсю готовится удивлять любимых. Для Ларисы же атмосфера вокруг хоть и рабочая, но не менее радостная и праздничная.

Лариса Воронова:

Ну конечно, праздничное настроение. Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами. Очень интересно, потому что все мужчины едут с тюльпанами. Даже иногда нам как водителям перепадает. Ухаживают.

Праздник праздником, а служба по расписанию. О том, что людям нужна помощь вне зависимости от даты календаря, Лидия знает не понаслышке. 8 марта она работала не раз.

Лидия Статкевич, диспетчер центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:

Рабочий день наш наступает в 8 утра, мы заступаем на дежурство. Основные наши обязанности – прием сообщений от населения и высылка подразделений на пожары и на другие чрезвычайные ситуации. Обычный рабочий день. Да, приятно, даже люди звонят, поздравляют. Это же прекрасно – помогать людям. И маленькой помощи не бывает. Всегда люди к нам обращаются с разными вопросами. Кому-то нужен человеческий совет, обычный. А кому-то нужна профессиональная наша помощь.

В Международный женский день каждый мужчина безусловно отправится за цветами. Без выходных в преддверии праздника и работают флористы. Именно на их плечи в эту пору ложится большая ответственность. 8 марта даже иногда в шутку называют «Днем флориста».

Ирина Сакович, флорист:

Каждый флорист знает, что неделя до 8 марта – это самое сложное. Неделя до 8 марта – это поздравление организаций, учреждений. Конечно, мы готовимся. И 8 марта мы ждем всегда клиентов к себе в магазин, а до 8 марта работаем по корпоративным заказам. Мы такие маленькие пчелки, которые готовят эту радость для других. Люди приходят, в основном мужчины, выбирают цветы для своих дам. Конечно же, весенняя тематика диктует сезонные цветы – это тюльпаны, ирисы, что-то такое радостное и позитивное. 8 марта энергия от клиентов идет. Каждый клиент всегда поздравит, это еще больше вдохновляет.