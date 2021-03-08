«Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами». Как проходит 8 марта у женщин, которые работают в этот день
Принято считать, что 8 марта – день, когда женщины должны лишь отдыхать и посвящать время себе любимым, но не все проведут его в кругу семьи, есть среди милых дам и те, кто встретит праздник на работе. Лариса, мать четверых детей, в этот день как обычно выедет на маршрут.
Лариса Воронова, водитель трамвая:
Я думаю, что меня дома будет ждать сюрприз. Потому что муж не предупредил меня с мальчиками, что нас ждет. Ну, я думаю, это как всегда цветы, тюльпаны или мимозы. Ну и стол праздничный.
Пока женщины работают, сильная половина человечества вовсю готовится удивлять любимых. Для Ларисы же атмосфера вокруг хоть и рабочая, но не менее радостная и праздничная.
Лариса Воронова:
Ну конечно, праздничное настроение. Раз в году, наверное, можно увидеть всех мужчин с цветами. Очень интересно, потому что все мужчины едут с тюльпанами. Даже иногда нам как водителям перепадает. Ухаживают.
Праздник праздником, а служба по расписанию. О том, что людям нужна помощь вне зависимости от даты календаря, Лидия знает не понаслышке. 8 марта она работала не раз.
Лидия Статкевич, диспетчер центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:
Рабочий день наш наступает в 8 утра, мы заступаем на дежурство. Основные наши обязанности – прием сообщений от населения и высылка подразделений на пожары и на другие чрезвычайные ситуации. Обычный рабочий день. Да, приятно, даже люди звонят, поздравляют. Это же прекрасно – помогать людям. И маленькой помощи не бывает. Всегда люди к нам обращаются с разными вопросами. Кому-то нужен человеческий совет, обычный. А кому-то нужна профессиональная наша помощь.
В Международный женский день каждый мужчина безусловно отправится за цветами. Без выходных в преддверии праздника и работают флористы. Именно на их плечи в эту пору ложится большая ответственность. 8 марта даже иногда в шутку называют «Днем флориста».
Ирина Сакович, флорист:
Каждый флорист знает, что неделя до 8 марта – это самое сложное. Неделя до 8 марта – это поздравление организаций, учреждений. Конечно, мы готовимся. И 8 марта мы ждем всегда клиентов к себе в магазин, а до 8 марта работаем по корпоративным заказам. Мы такие маленькие пчелки, которые готовят эту радость для других. Люди приходят, в основном мужчины, выбирают цветы для своих дам. Конечно же, весенняя тематика диктует сезонные цветы – это тюльпаны, ирисы, что-то такое радостное и позитивное. 8 марта энергия от клиентов идет. Каждый клиент всегда поздравит, это еще больше вдохновляет.
Оказывается, провести этот день на работе совсем не страшно, а, наоборот, приятно. Сколько поздравлений, комплиментов, внимания можно получить от коллег и окружающих мужчин. 8 марта – не просто Международный женский день, а возможность напомнить прекрасной половине человечества о том, как мы их ценим и любим. С праздником!