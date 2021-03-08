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«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?

08 марта 2021 12:50
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Новости Беларуси. Первый весенний праздник отмечают в Беларуси. В восьмой день марта все цветы, улыбки и внимание женщинам. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-1

Международный женский день сопровождают все его традиционные атрибуты: тосты за милых дам и, конечно же, цветы. По опросам, 50 % мужчин предпочитают дарить розы.  

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-4

На втором месте по популярности тюльпаны. Далее следуют смешанные букеты. Всего 5 % предпочитают мимозу как символ весны.

По рейтингу цен цветы распределяются по такому же порядку: самые дорогие – розы, тюльпаны – от 2 рублей, веточку мимозы можно найти и за рубль.

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-7

Мужчины не хотят выходить на улицу из-за такой погоды. Но сегодня мужчин больше, чем вчера.

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-10

Мужчины предпочитают больше тюльпаны, а мимозы девушки предпочитают – они цветут раз в году.

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-13

Здоровья, любви, счастья и всего, чего хочется. Есть такая пословица: «Чтобы у них все было, а им за это ничего не было».  

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-16

Поздравляю всех женщин с 8 Марта, особенно свою жену, свою тещу, своих двух маленьких дочек. Хочу пожелать всем, конечно, крепчайшего здоровья в наше время, успехов и чтобы улыбки никогда не покидали их лица.

К слову, только в Минске открыто более 200 дополнительных площадок по продаже цветов. Сейчас там весьма многолюдно, несмотря на не совсем весеннюю погоду.

«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?-19

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# 8 Марта # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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