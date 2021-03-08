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«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

08 марта 2021 11:25
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Новости Беларуси. Первый весенний праздник отмечают в Беларуси. В восьмой день марта все цветы, улыбки и внимание женщинам. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня наилучший повод для того, чтобы они были окружены вниманием и заботой.  

Традиционно поздравления женщинам Беларуси направил Президент.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Символично, что самые главные для каждого человека слова – мама, семья, Родина – женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины.  

В истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях.

# 8 Марта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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