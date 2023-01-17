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Творческий проект и уроки иконописи. Какие мероприятия проводят с детьми из Жодино к Году мира и созидания?

17 января 2023 16:39
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Новости Беларуси. 2023-й – Год мира и созидания. Молодежь Жодино начинает подготовку к тематическим мероприятиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная направленность – патриотическое воспитание.

Творческий проект и уроки иконописи. Какие мероприятия проводят с детьми из Жодино к Году мира и созидания?-1

Так, пионерский актив планирует реализовать творческий проект, в рамках которого ребята создадут видеогалерею. Каждая дружина определит себе юного героя, проявившего себя в годы Великой Отечественной войны, изучит его биографию и историю подвига. После все оформят в единый авторский сюжет. Свои проекты молодежь представит до 8 февраля.

Творческий проект и уроки иконописи. Какие мероприятия проводят с детьми из Жодино к Году мира и созидания?-4

Екатерина Сакова, методист Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:
У ребят появилась такая возможность подумать над тем, что же такое мир, как он ценен в настоящее время, когда эта проблема стоит остро. И нам всем нужно объединиться в стремлении к духовности, к сохранению этого мира. Поэтому все мы учим наших ребят, говорим всегда об этом, показываем собственным примером. И они в меру своих возможностей действуют в этом направлении на благо нашего городского сообщества и республики в целом.

Творческий проект и уроки иконописи. Какие мероприятия проводят с детьми из Жодино к Году мира и созидания?-7

В Центре творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи также проходят уроки иконописи. Они направлены на воспитание нравственности и духовности у молодого поколения.

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# Год мира и созидания # общество # Екатерина Сакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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