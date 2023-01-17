Творческий проект и уроки иконописи. Какие мероприятия проводят с детьми из Жодино к Году мира и созидания?

Так, пионерский актив планирует реализовать творческий проект, в рамках которого ребята создадут видеогалерею. Каждая дружина определит себе юного героя, проявившего себя в годы Великой Отечественной войны, изучит его биографию и историю подвига. После все оформят в единый авторский сюжет. Свои проекты молодежь представит до 8 февраля.

Екатерина Сакова, методист Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:

У ребят появилась такая возможность подумать над тем, что же такое мир, как он ценен в настоящее время, когда эта проблема стоит остро. И нам всем нужно объединиться в стремлении к духовности, к сохранению этого мира. Поэтому все мы учим наших ребят, говорим всегда об этом, показываем собственным примером. И они в меру своих возможностей действуют в этом направлении на благо нашего городского сообщества и республики в целом.