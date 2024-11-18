В Музее Великой Отечественной войны открылась выставка, посвящённая трагедии Минского гетто

Из экспозиции можно узнать о еврейских семьях, их жизни до и после войны. Также представлена документация борьбы известных подпольщиков и партизан. Авторы проекта провели масштабную исследовательскую работу. Материал собирали в течение года. Это архивные сведения, а также воспоминания самих свидетелей тех событий и их близких. Также здесь размещены фотографии и истории 13 героев. Через их судьбы рассказывается о более 100 тысячах узниках Минского гетто, которое было одним из самых крупных в Европе.

Олег Лашицкий, организатор выставки, учитель истории Средней школы №137 имени П.М. Машерова: Это история тех, кто возглавлял подполье Минского гетто. Руководители подполья – это Михаил Гебелев и Гирш Смоляр. Я встречался с детьми бывших узников Минского гетто и с теми, кто прошел через гетто .

Роман Кулик, сын бывшего узника Минского гетто: Я рассказывал поподробнее о своем отце. Он использовал все необходимые средства для того, чтобы сделать больницу – центром Минского гетто. Штаб здесь был.

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

6 миллионов евреев было убито во всем мире за период холокоста. 800 тысяч евреев было убито на территории современной Беларуси. 120 тысяч из них было убито в Минском гетто. Свидетелей это ужасной трагедии, трагедии Минского гетто, трагедии холокоста, в Беларуси становится все меньше и меньше. И поэтому наша обязанность сегодня – записать и задокументировать их воспоминания.

Выставка состоит из двух частей «Герои» и «История Минского гетто». В экспозиции предоставлена информация, по которой можно наглядно увидеть в каких условиях выживали узники гетто. Экспозиция мобильная. После ее презентуют в областных центрах и других городах страны. Это совместный проект Союза белорусских еврейских общественных объединений и посольства Израиля в Беларуси.