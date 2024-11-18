Воскресенский: самые реперные точки, которые ищут наши недруги, – это социальные проблемы

Юрий Воскресенский, политолог:

Ну, во-первых, начнем с того, что 30 лет моей политической деятельности я всегда был на правильной стороне, но 3 месяца пришлось поволонтерить в штате, как казалось тогда, пророссийского кандидата. Второй момент, значит, понятно. Самые основные реперные точки, которые сейчас ищут наши недруги, это социалка, это социальные проблемы. Сейчас в преддверии выборов они будут показывать всяких насекомых в продуктах, какие-нибудь ямы, какие-нибудь обветшалые здания. Какая задача местных органов власти в этих условиях? Моментально, быстро, оперативно реагировать. Яма – приехали, засняли, залили. Мост – починили, подмели, значит, отчитались обществу. Да, то есть это самый главный вопрос. Второй момент. Они будут, наши недруги, подключать российских блогеров. Уже сейчас.

Кирилл Казаков, ведущий:

Некоторые российские сменили паспорта на молдавские уже.

Юрий Воскресенский:

Да, то есть весь пул российских блогеров, а вы представьте, сколько это денег стоит, оппозиционных, их подключают на белорусскую повестку, которая будет расшатывать внутреннюю ситуацию. Следующее. Вы, наверное, обратили внимание, сколько в YouTube появляется каналов. Постоянно новые, новые, новые. Значит, в этом плане очень важна рубрика, которую (Telegram-канал) наши энтузиасты учредили, разработали – «Антифейк». «Народный антифейк». Потому что фейки начнут литься как из рога изобилия. То есть вот это сейчас самый главный вопрос. Потому что социалка и какая-то несправедливость к людям – это то, что больше всего волнует белорусов.