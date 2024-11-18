Чемоданова об избирательной системе Беларуси: всё прозрачно, в соответствии с законодательством

Кирилл Казаков, ведущий: Ольга Николаевна, вы побывали с той стороны, как говорится. Вы были человеком, который принесли документы, зарегистрировали инициативную группу и, как сказал наш Президент, пошли для того, чтобы его защитить. С точки зрения, может быть, моя не самая такая правильная точка зрения, но как я понимаю, есть понятие коалиции. Самый простой вариант коалиции, когда человек снимается даже в честь, например, Президента, потому что он поддерживает его точку зрения. Это была реконсценировка, я понимаю, прекрасно, потому что мы должны, как любая политическая партия, общественное объединение, использовать предвыборную президентскую кампанию для того, чтобы понять свои силы.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:

В том числе, конечно, как иначе. Понять свои силы. Понимаете, вот проходя каждый этап, я абсолютно четко увидела для себя, насколько у нас выстроена эта политическая система, все прозрачно, все в соответствии с избирательным законодательством. Да, мы тоже долго обсуждали свое участие, но абсолютно четко понимали, что так или иначе мы должны выступить тем же гарантом даже для нашего Президента. Поверьте, женщины и союз женщин, Белорусский союз женщин всегда был, есть и будет определенно надежным тылом для нашего Президента. Мы его команда. И не зря Президент у нас – женский Президент, о чем мы говорили уже неоднократно. И мы полностью с этим согласны и поддерживаем. Но как бы там ни было, мы все прекрасно понимаем и на каком-то этапе это почувствовали. Даже когда были уже зарегистрированы инициативные группы, когда начался сбор подписей в поддержку кандидатов, мы видим, как общество сегодня действительно сплотилось за это короткое время и абсолютно четко для себя понимает: кто нужен, какой лидер? Тот лидер, который сегодня с нами. Вы сегодня много говорили о том, что способствовало тому, что мы сегодня очень уверенно чувствуем среди населения спокойствие.

Все идет своим порядком, как и должно быть. Но опять же, уважаемые коллеги, ведь на самом деле проводилась на протяжении всего этого периода, начиная с 2020 года, очень серьезная информационная политика. Она перестроилась. Все вы, вот мы даже здесь присутствующие, стали более наступательными, поменялась риторика, мы не стали закрывать, мы стали говорить еще больше, и самое главное, более, наверное, быстро доносить ту информацию, которая принципиально важна и которая должна быть озвучена. Мы начали проводить стрим-трансляции, нам вот сегодня в городе это ничего не мешает. Ну, там кто-то чего-то боится, мы не боимся. Мы знаем, о чем мы говорим, мы абсолютно четко понимаем, как и что должно сегодня работать. Даже тактика проведения встреч, вот этих диалоговых площадок, информационная, она тоже выстроилась по-другому. Посмотрите, как вовлечена сегодня в этот процесс, в электоральный процесс, в том числе и наша молодежь, население. Тоже надо отметить это.