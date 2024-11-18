В Гродно создали первый в стране информационный студенческий отряд

Путевка на телевидение. И это не про отдых или экскурсию. Теперь на медиа-вахту в Беларуси можно заступить через студенческие отряды. Первая такая звездная бригада внедрилась в работу телерадиовещательного канала «Гродно Плюс». Какие задачи стоят перед будущими журналистами? Молодое пополнение в первую очередь должно делать акцент на борьбе с фейками, защите исторической правды, формировании объективной новостной повестки. Ведь только так можно успешно противостоять в информационной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будут покорять эфирные вершины, поднимать телевизионные рейтинги и обретать узнаваемость последователи молодежных комсомольских отрядов-ударников? Галина Буро встретилась с коллегами.

Уже не в учебной аудитории – это ньюсрум городского телеканала. Мечта о журналистике сбывается. Полина Пивоварчик из небольшого города Березовка, еще будучи школьницей, попадала в объектив телекамер, когда участвовала в конкурсах. А потом появилась цель – покорить мир телевидения. Пришлось потрудиться, чтобы поступить на журналистику в Купаловский вуз. А теперь, когда попала в информационный студотряд, планка еще выше – быть на острие времени.

Полина Пивоварчик, представительница информационного студенческого отряда «Медиавектор» имени Героя Советского Союза С.Ш. Гуревича:

Я пошла сюда не раздумывая, потому что понимаю то, что это наш долг как патриотов нашей страны, и я бы сказала, что сейчас мы пишем историю. Мы должны понимать, что перед журналистом стоит большая ответственность. Несмотря на то, что я сейчас еще учусь, но я бы очень хотела попробовать себя в освещении электоральной кампании, а также в скором будущем мы будем праздновать 80-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками, это также, я считаю, очень важно осветить.

От слов – к делу. Первое задание для студотряда – запись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы сохранить историческую правду и донести ее зрителям. На выходе это будет фильм о тех, кто не высаживался в Нормандии, а пешком дошел до Берлина. Западные фейки о том, кто на самом деле победил фашизм, здесь не пройдут. К борьбе со вбросами в инфопространстве руководство канала намерено привлекать молодежь.