Чего хотят рабочие Беларуси? Откровенный разговор с сотрудником БелАЗа

Политические события, которые происходят в Беларуси после выборов Президента. Главное за последние 12 дней обсудили на популярном YouTube-канале.

Чего хотят рабочие: откровенный разговор с сотрудником БелАЗа. Что сейчас происходит на одном из заводов в Витебске.

В Беларуси смотрят на украинский «Майдан» 2014-го как на пример?

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