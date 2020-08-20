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Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки

20 августа 2020 15:58
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Новости Беларуси. Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки-1

В Столбцах за покупками можно зайти с 11:00 до 18:00. Продавцы отмечают, что наибольший наплыв покупателей во время обеда и после рабочего дня. Ассортимент на ярмарке большой. Кстати, предпочтение отдают продукции отечественного производства. Больше всего востребованы канцтовары, однако можно приобрести и другие школьные принадлежности.

Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки-4

Таиса Плескач, продавец Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества:
У нас есть ассортиментный перечень, который должен выдерживаться на школьном базаре. Это все, начиная с канцтоваров и заканчивая верхней одеждой. То есть это обувь, это школьные принадлежности, это ранцы.

Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки-7

Продавцы отмечают, что на ярмарку приезжают из других районов области. Кстати, в выходные дни покупателей ждет приятный сюрприз – скидка до 15 % на весь ассортимент.

# Школы в Беларуси # общество # Таиса Плескач # Фотофакт

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