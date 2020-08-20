Новости Беларуси. Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Во всех районах Минской области работают школьные ярмарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Столбцах за покупками можно зайти с 11:00 до 18:00. Продавцы отмечают, что наибольший наплыв покупателей во время обеда и после рабочего дня. Ассортимент на ярмарке большой. Кстати, предпочтение отдают продукции отечественного производства. Больше всего востребованы канцтовары, однако можно приобрести и другие школьные принадлежности.
Таиса Плескач, продавец Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества:
У нас есть ассортиментный перечень, который должен выдерживаться на школьном базаре. Это все, начиная с канцтоваров и заканчивая верхней одеждой. То есть это обувь, это школьные принадлежности, это ранцы.
Продавцы отмечают, что на ярмарку приезжают из других районов области. Кстати, в выходные дни покупателей ждет приятный сюрприз – скидка до 15 % на весь ассортимент.