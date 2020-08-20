Владимир Макей: перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций

Новости Беларуси. Министр иностранных дел 20 августа обратился к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Владимир Макей отметил, что сегодня наверняка самый сложный этап в новейшей истории страны. Речь идет о сохранении государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат отметил, что за четверть века может нам и не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что каждый сотрудник дипслужбы – патриот, каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Но в то же время без трезвого взгляда на ситуацию здесь тоже не обойтись.