Владимир Макей: перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций
Новости Беларуси. Министр иностранных дел 20 августа обратился к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Владимир Макей отметил, что сегодня наверняка самый сложный этап в новейшей истории страны. Речь идет о сохранении государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат отметил, что за четверть века может нам и не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что каждый сотрудник дипслужбы – патриот, каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Но в то же время без трезвого взгляда на ситуацию здесь тоже не обойтись.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют.
Но в целом спасибо запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине.
Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней.