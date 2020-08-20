Виктор Лискович: «У нас пытаются использовать забастовки как вариант решения политических вопросов, что категорически недопустимо»

Новости Беларуси. Протесты и коронавирус: что больше ударило по экономике Беларуси? Чем могут обернуться забастовки на предприятиях? И почему порой не получается вести конструктивный диалог? Об этом и не только поговорим с нашим гостем. В студии программы Новости «24 часа» Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Илона Волынец, СТВ:

По официальным данным, Беларусь уже потеряла из-за протестов 500 миллионов долларов. На ваш взгляд, каким может быть экономический ущерб, если это всё не остановить? Сегодня мы обязаны остановить это безумие, которое происходит. Надо вести переговорный процесс

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Эта цифра условна. На самом деле она измеряется не только в цифровом, денежном выражении. Она измеряется в человеческих жизнях, в человеческих судьбах, в тех семьях, которые тем или другим образом были впутаны, я бы сказал, в этот конфликт психологический. Сегодня мы обязаны остановить это безумие, которое происходит. Все вопросы, которые есть в обществе, а они, несомненно, есть у любого человека, у любой семьи, и в государстве есть проблемы, но их надо решать за столом, переговорный процесс вести. Илона Волынец:

Когда только начиналась во всем мире пандемия коронавируса, уже тогда многие заявляли о том, что, возможно, человечеству стоит бояться не столько самого коронавируса, сколько экономических последствий, и как потом мы будем выходить из этой экономической ямы. Сейчас то, что происходит в Беларуси – от чего мы больше пострадаем в плане экономическом: от коронавируса или от протестов? Об экономических последствиях от коронавируса и протестов: мы можем получить потери в геометрической прогрессии Виктор Лискович:

Когда эти две проблемы объединяются, мы можем вдвойне пострадать и получить потери в геометрической прогрессии от того, что происходит. Сегодня, конечно же, если говорить о пандемии, Беларусь выбрала правильный путь – путь, который минимизировал наши потери и способствовал тому, что мы сохранили и экономику, и человеческие жизни.

С другой стороны, любая пандемия, в том числе и эта, несомненно, даст дальнейший толчок развитию медицины. Будут развиваться, укрепляться больницы наши. Это всё даст возможность нашим людям получить необходимый объем помощи любого уровня сложности у себя на месте. Илона Волынец:

То есть получается, что наши производства, предприятия выстояли во время коронавируса. А сейчас Telegram-каналы призывают простых людей, заводчан бастовать. Получается, что наши предприятия сейчас тоже пытаются пошатнуть. «У нас пытаются использовать забастовки как вариант решения политических вопросов, что категорически недопустимо»

Виктор Лискович:

Так называемые призывы к забастовкам – это уход в сторону вообще от понятия забастовок. Забастовки допускаются при решении трудовых споров. Они прописаны в Конституции нашей страны, Трудовым кодексом. И для того, чтобы предприятие вышло на забастовку, коллектив должен провести определенные процедуры, тайно проголосовать – две третьих рабочих должно проголосовать. Опять же, решать трудовые споры. А у нас пытаются использовать забастовки как вариант решения политических вопросов, что категорически недопустимо. Поэтому я глубоко сам убежден и призываю всё наше работающее население понимать важность и те последствия, которые могут возникнуть. Илона Волынец:

Возвращаясь к теме коронавируса, хочу у вас поинтересоваться, как вы бы прокомментировали ситуацию, которая возникла с министром здравоохранения, когда он вышел пообщаться с протестующими, а в ответ получил агрессивный напор: его хватали за одежду, ему не давали сказать ни слова. О том, как отнеслись протестующие к Владимиру Каранику во время встречи: «С этической точки зрения недопустимо» Виктор Лискович:

Сегодня благодаря и министру здравоохранения, его личным, профессиональным, управленческим качествам были спасены многие человеческие жизни в нашей стране. Но безобразное поведение людей, которые пришли и таким образом вели себя по отношению к нему, – это просто с этической точки зрения недопустимо. Конечно же, им должна быть дана юридическая, правовая оценки. Даже если убрать правовую оценку, чисто по-человечески посмотреть на это, это неправильно, это аморально с их стороны. Я думаю, каждый здравомыслящий человек думает точно так же и так же оценивает их поведение.