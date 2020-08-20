Михаил Добкин: безопасные государства по щелчку чьих-то пальцев превращались в пылающие очаги революций, хаоса

Новости Беларуси. «То, что в Беларуси не вспыхнуло – большая заслуга Лукашенко». Своим мнением о том, как могла повернуться ситуация, если бы не было вовремя и правильно принятых решений, рассуждает бывший народный депутат Верховной рады Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Добкин, экс-депутат Верховной рады Украины:

То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили цветные революции. И некогда успешные и процветающие в экономическом плане, неплохие для жизни, комфортные для людей, безопасные государства по щелчку чьих-то пальцев превращались в пылающие очаги революций, хаоса, беззакония, где становилось жить не то что некомфортно, но еще и небезопасно.

Я уверен, что многие абсолютно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, это честно и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним «но». Это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и не пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, сместить действующую власть. Вести себя так, как может вести себя только та часть людей, которая не считается ни с чем на пути достижения главной цели. А главная цель – это приход к власти.