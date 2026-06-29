«Как к себе домой». Китай стал первой точкой в маршруте большой командировки Лукашенко в Азию

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, а еще взаимовыгодный, предсказуемый и доверительный диалог на равных, диалог геополитических единомышленников – все это, безусловно, об отношениях Минска и Пекина. А они сегодня, вне всяких сомнений, на исторической высоте. Но отношения двух стран – это постоянная и скрупулезная работа. В ее основе лежит политическая воля лидеров. И сегодняшняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине – подтверждение того, что Беларусь и Китай готовы открывать новые горизонты взаимодействия. Курс Минска и Пекина на укрепление стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества сегодня, 29 июня, получил новое продолжение. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНР стала первой точкой в маршруте большой командировки Президента в Восточную и Юго-Восточную Азию. Белорусский борт № 1 в Пекине встречали по протоколу рабочего визита: красиво, строго, официально и эффектно в темноте.

Взаимодействие Минска и Пекина в последние годы впечатляет своей интенсивностью. В хорошем смысле – это уже рутина. Контакты между бизнес-кругами, госпредприятиями и политиками в оффлайн-формате – часть жизни всепогодных и стратегических партнеров. Переговоры лидеров всегда событие особенное.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На уровне глав государств встречаться в двустороннем формате дважды в год – уже тенденция. Так было в 2023 и 2025 годах. Нынешний рабочий визит Александра Лукашенко в Китай первый в этом году. Но особенный тем, что проходит через месяц-полтора после принятия новой директивы Президента «О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».

Наша стратегия подразумевает увеличение белорусского экспорта в Китай к 2030 году до 4 миллиардов долларов. В 2025-м эта цифра была на уровне 1,7 миллиарда. Стоит задача создать новые совместные производства на территориях двух стран. Товарооборот растет – на сегодня 3,7 миллиарда долларов. Неплохо с учетом того, что на календаре июнь. Такие успехи связаны сразу с несколькими факторами: а) спросом и б) тем, что наши производители предлагают. Конкурировать и побеждать в Китае некачественный и непривлекательный не может. Червяков назвал экспорт товаров в Китай индикатором конкурентоспособности Беларуси.

Такими темпами к концу года Беларусь и Китай имеют все шансы перешагнуть отметку в 10 миллиардов долларов в совместном товарообороте. Си Цзиньпин так и сказал: белорусско-китайские отношения на историческом пике. Но прежде чем речь пошла о глобальных делах, немного красноречивых частностей с первых секунд встречи друзей.

– Как Вам полет?

– Как к себе домой.

– Прямо из Минска?

– Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с Президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин.

– Мне очень приятно вновь принимать Вас, господин Президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рад еще раз Вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся и постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам очень своевременно.

Кстати, многие увидели символизм в том, что в Китай Президент Беларуси приехал после визита в Россию. С самыми близкими союзниками во времена турбулентности особенно важно говорить глаза в глаза. «Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко рассказал о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая. Синхронно такому высокому уровню политического диалога развивается диалог экономический. Китайские инвесторы находят общий язык с белорусскими визави. Особенно легко в рамках «Великого камня». Индустриальный парк к имеющимся 1,5 миллиарда инвестиций в ближайшие 4 года должен привлечь китайских инвестиций минимум на 500 миллионов долларов. Александр Лукашенко видит перспективу и в промышленно-технологической кооперации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии. И мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую сегодня получаем.

Вместе с Китаем мы идем по пути укрепления белорусского технологического суверенитета. Сейчас в разгаре двухлетка, когда Минск и Пекин делают акцент на сотрудничество в этой сфере. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Это 11 технологий, которые являются критическими для Беларуси. И мы хотим их приобрести, совместно производить на их основе с китайскими партнерами. Это для нас важно. И углубление, наращивание, развитие даст мощный импульс в экономическом росте страны.