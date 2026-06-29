82 года назад Ушачский район освободили от немецко-фашистских захватчиков
29 июня – важная дата в истории Ушачского района. В этот день 82 года назад в ходе проведения Полоцкой наступательной операции войска Красной армии окончательно освободили регион от оккупантов. И сегодня в программе Новости «24 часа» на СТВ мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни приближал Великую Победу.
Оккупация, карательные операции фашистов, сожженные деревни, расстрелянные мирные жители – все это пережила ушачская земля. Здесь действовали партизанские бригады и подпольные группы, которые активно участвовали в освобождении района.
Сегодня у мемориального комплекса «Прорыв» прошел памятный митинг. Цветы к монументу возложили представители власти, ветеранских организаций, трудовых коллективов и, конечно, молодежь.
Сергей Шамович, председатель Ушачского районного исполнительного комитета:
Это очень важная дата, чтобы все помнили, какой ценой достигнут мир, чистое небо. Это место для Ушач является памятным, потому что здесь был осуществлен прорыв немецкой блокады. Погибло очень много людей. Ушачане сегодня не могли не прийти сюда для того, чтобы отдать честь памяти.
Мемориальный комплекс «Прорыв» – одно из памятных мест боевой славы в годы Великой Отечественной войны. Здесь увековечен подвиг 16 партизанских бригад Полоцко-Лепельской зоны, которые сумели прорвать вражескую блокаду.
Тогда партизаны спасли более 15 тысяч мирных жителей. Точное число погибших героев не установлено до сих пор. Поисковые работы продолжаются. А на плитах мемориала каждый год появляются новые имена.
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