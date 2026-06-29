82 года назад Ушачский район освободили от немецко-фашистских захватчиков

29 июня – важная дата в истории Ушачского района. В этот день 82 года назад в ходе проведения Полоцкой наступательной операции войска Красной армии окончательно освободили регион от оккупантов. И сегодня в программе Новости «24 часа» на СТВ мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни приближал Великую Победу.

Оккупация, карательные операции фашистов, сожженные деревни, расстрелянные мирные жители – все это пережила ушачская земля. Здесь действовали партизанские бригады и подпольные группы, которые активно участвовали в освобождении района.

Сегодня у мемориального комплекса «Прорыв» прошел памятный митинг. Цветы к монументу возложили представители власти, ветеранских организаций, трудовых коллективов и, конечно, молодежь.