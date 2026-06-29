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Беларусь готовится к предстоящему визиту президента Узбекистана

29 июня 2026 16:44
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Важная веха в отношениях Минска и Ташкента. В белорусской столице ожидают с визитом президента Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на 8-9 июля.

Организационные моменты и предстоящую повестку обсуждали в правительстве на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Беларусь готовится к предстоящему визиту президента Узбекистана-2

Беларусь и Узбекистан не начинают отношения с чистого листа. Два государства поступательно развивают отношения во всех сферах. Товарооборот демонстрирует устойчивую динамику: за последние пять лет – рост более чем в два раза.

Сегодня стоит амбициозная задача поднять планку взаимной торговли до миллиарда долларов в год. Два государства делают ставку но углубление промышленной кооперации. Большие ожидания у Минска и Ташкента от предстоящего Форума регионов. Он пройдет уже в третий раз.

Турчин: ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм, траектория роста сохранится.

# Международная политика # Беларусь-Узбекистан

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