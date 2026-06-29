Беларусь готовится к предстоящему визиту президента Узбекистана

Важная веха в отношениях Минска и Ташкента. В белорусской столице ожидают с визитом президента Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на 8-9 июля.

Организационные моменты и предстоящую повестку обсуждали в правительстве на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.