Беларусь готовится к предстоящему визиту президента Узбекистана

Важная веха в отношениях Минска и Ташкента. В белорусской столице ожидают с визитом президента Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на 8-9 июля.
Организационные моменты и предстоящую повестку обсуждали в правительстве на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
Беларусь и Узбекистан не начинают отношения с чистого листа. Два государства поступательно развивают отношения во всех сферах. Товарооборот демонстрирует устойчивую динамику: за последние пять лет – рост более чем в два раза.
Сегодня стоит амбициозная задача поднять планку взаимной торговли до миллиарда долларов в год. Два государства делают ставку но углубление промышленной кооперации. Большие ожидания у Минска и Ташкента от предстоящего Форума регионов. Он пройдет уже в третий раз.
Турчин: ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм, траектория роста сохранится.