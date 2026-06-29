Современные технологии – «Беларускабель» освоил выпуск инновационной продукции

Один из примеров – мозырский завод «Беларускабель». Предприятие не только успешно замещает импорт и обеспечивает продукцией крупнейшие промышленные проекты страны, но и разрабатывает уникальные образцы кабеля, востребованные за рубежом.

Как белорусское предприятие отвечает на вызовы времени и превращает технологические идеи в конкурентоспособный экспортный продукт – в репортаже наших корреспондентов.

Сегодня здесь внедряют современные технологии, расширяют линейку изделий и осваивают новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За каждым метром продукции – строгий контроль качества, инженерные решения и постоянный поиск инноваций.

За год в этих цехах способны выпустить столько продукции, что кабелями и проводами можно будет трижды обернуть земной шар. В номенклатуре предприятия более 150 видов изделий: их можно найти повсюду – от бытовой техники до атомных станций. Главную ставку сегодня делают на импортозамещение и создание инноваций.

Елена Давидович, ведущий инженер-технолог предприятия «Беларускабель»:

Из последнего – наше предприятие освоило кабель лифтовой для «Могилевлифтмаша». Выпускаем сейчас большое количество километров. Это для подключения как силовой группы, так и видеокамер. В настоящее время большим спросом пользуются именно 18 по 0,75. Но нашим производством, предприятием освоено сечение 12 по 0,75, 6 по 0,75, 24 по 0,75. Сейчас мы также для них занимаемся разработкой провода плоского.

Это стало возможным благодаря установке новой высокоскоростной линии. Технологи следят за мировыми трендами, буквально предугадывая будущие запросы рынка. Каждый год завод выводит в свет по несколько абсолютно новых продуктов, которые в Беларуси до этого никто не производил.