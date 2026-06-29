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Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе

29 июня 2026 15:21
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В Беларуси отметили День молодежи и студенчества. Для тех, кому предстоит строить будущее страны, этот год особенный, ведь в 2026 году Минск носит статус молодежной столицы. У молодежи свой взгляд на город, в котором живем. Они видят его не таким, какой он сегодня, а таким, каким может стать. Поэтому они предлагают идеи, строят и созидают. О том, как меняется столица благодаря молодым людям, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая:
Весомый вклад в будущее делает молодежь. Как понимаем, это люди, которые всегда все успевают. Несмотря на праздничное мероприятие, продолжается активная работа студотрядов. Сколько сейчас молодых людей задействовано?

Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе-2

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:
Я могу про Центральный район сказать. У нас в Центральном районе сейчас задействованы более 500 человек. Ребята работают на разных площадках. Самые популярные отряды – это у нас отряды в сфере оказания услуг. Это ребята, которые работают на базе «Зеленстрой», на базе ЖЭО, которые как раз таки занимаются благоустройством территорий не только Центрального района, но и Минска в целом. Спрос колоссальный – очень сложно на самом деле формировать, потому что желающих очень много. Как известно, мы набираем с 14 лет. Ребята всегда хотели, хотят и, надеюсь, будут хотеть работать. Ребята идут не только ради зарплаты, сколько ради обретения каких-либо навыков.

Юлия Алексеюк:
Время можно тоже хорошо провести.

Даниил Ярмольчик:
Само собой. Что самое интересное – это получение, наверное, своей первой заработной платы и первой какой-то профессии.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Молодежь Беларуси

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