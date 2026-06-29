Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе

В Беларуси отметили День молодежи и студенчества. Для тех, кому предстоит строить будущее страны, этот год особенный, ведь в 2026 году Минск носит статус молодежной столицы. У молодежи свой взгляд на город, в котором живем. Они видят его не таким, какой он сегодня, а таким, каким может стать. Поэтому они предлагают идеи, строят и созидают. О том, как меняется столица благодаря молодым людям, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт
Юлия Алексеюк, ведущая:
Весомый вклад в будущее делает молодежь. Как понимаем, это люди, которые всегда все успевают. Несмотря на праздничное мероприятие, продолжается активная работа студотрядов. Сколько сейчас молодых людей задействовано?
Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:
Я могу про Центральный район сказать. У нас в Центральном районе сейчас задействованы более 500 человек. Ребята работают на разных площадках. Самые популярные отряды – это у нас отряды в сфере оказания услуг. Это ребята, которые работают на базе «Зеленстрой», на базе ЖЭО, которые как раз таки занимаются благоустройством территорий не только Центрального района, но и Минска в целом. Спрос колоссальный – очень сложно на самом деле формировать, потому что желающих очень много. Как известно, мы набираем с 14 лет. Ребята всегда хотели, хотят и, надеюсь, будут хотеть работать. Ребята идут не только ради зарплаты, сколько ради обретения каких-либо навыков.
Юлия Алексеюк:
Время можно тоже хорошо провести.
Даниил Ярмольчик:
Само собой. Что самое интересное – это получение, наверное, своей первой заработной платы и первой какой-то профессии.
Подробности в видео.