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Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот

05 февраля 2021 15:24
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Новости Беларуси. Сотрудники Минского РУВД подарили воспитанникам Минского социально-педагогического центра стиральную машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Технику инспекторы приобрели за деньги, полученные в качестве компенсации за моральный ущерб во время службы.

Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот-1

Так, нетрезвый водитель при прохождении проверки неоднократно высказывался в адрес одного из сотрудников нецензурными словами. А второго даже ударил. В таких случаях работники подают иск в суд, а деньги, полученные в качестве компенсации, направляют на благотворительность.

Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот-4

Кстати, сотрудники Минского РУВД в социально-педагогическом центре частые гости. Они на протяжении многих лет посещают воспитанников учреждения и поздравляют с различными праздниками.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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