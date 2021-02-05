Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот

Новости Беларуси. Сотрудники Минского РУВД подарили воспитанникам Минского социально-педагогического центра стиральную машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Технику инспекторы приобрели за деньги, полученные в качестве компенсации за моральный ущерб во время службы.

Так, нетрезвый водитель при прохождении проверки неоднократно высказывался в адрес одного из сотрудников нецензурными словами. А второго даже ударил. В таких случаях работники подают иск в суд, а деньги, полученные в качестве компенсации, направляют на благотворительность.