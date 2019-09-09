Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи

Недавно в Минске открылся Республиканский центр психологической помощи, созданный в структуре Института психологии БГПУ. Специалисты будут работать со студентами, родителями и педагогическими работниками, оказавшимися в кризисной ситуации. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник Республиканского центра психологической помощи – Ольга Матюхова. На кого, в первую очередь, рассчитан этот центр? Кто туда должен обращаться? Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи:

В первую очередь, наш центр рассчитан на участников образовательного процесса и это, все-таки, педагоги-психологи, учителя, которые работают с детьми и с родителями.

На сегодняшний день такая ближайшая перспектива и цель, которую мы ставим перед собой, – это создание сети региональных специалистов, которые смогли бы реагировать на кризисные события в регионах, поскольку это Республиканский центр, мы будем работать на республику. Как данный центр поможет психологам и учителям действовать в кризисных ситуациях? Это нужно знать каждому родителю! Как вести себя с подростком? Ольга Матюхова:

Мы будем проводить курс обучающих семинаров-практикумов с приглашением международных специалистов, чтобы обучить вот этому кризисному реагированию, кризисному вмешательству.

Там будут обучать, чему в вузе еще не учат? Ольга Матюхова:

Дается информация, есть разработанные курсы и у нас в Институте психологии в этом году открылась магистратура по кризисной психологии.

К вам обращаются люди с какими-нибудь проблемами или это только обучение психологов? Ольга Матюхова:

На сегодняшний день мы ставим перед собой именно такие цели. Да, конечно, к нам могут обращаться и родители, и подростки, которые находятся в кризисной ситуации. И, если, например, они обращались к психологу у себя в школе или в социально-педагогический центр – это тоже учреждение образования, там тоже работают педагоги-психологи, и по какой-то причине им там не смогли оказать психологическую помощь, конечно, мы берем в работу и этих детей, и родителей, и будем оказывать помощь.