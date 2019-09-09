Прямой эфир

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи

09 сентября 2019 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Недавно в Минске открылся Республиканский центр психологической помощи, созданный в структуре Института психологии БГПУ. Специалисты будут работать со студентами, родителями и педагогическими работниками, оказавшимися в кризисной ситуации.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» начальник Республиканского центра психологической помощи – Ольга Матюхова.

На кого, в первую очередь, рассчитан этот центр? Кто туда должен обращаться?

Когда ребёнка стоит отвести к психологу? 3 важных признака

Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи:
В первую очередь, наш центр рассчитан на участников образовательного процесса и это, все-таки, педагоги-психологи, учителя, которые работают с детьми и с родителями.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи-1

На сегодняшний день такая ближайшая перспектива и цель, которую мы ставим перед собой, это создание сети региональных специалистов, которые смогли бы реагировать на кризисные события в регионах, поскольку это Республиканский центр, мы будем работать на республику.

Как данный центр поможет психологам и учителям действовать в кризисных ситуациях?

Это нужно знать каждому родителю! Как вести себя с подростком?

Ольга Матюхова:
Мы будем проводить курс обучающих семинаров-практикумов с приглашением международных специалистов, чтобы обучить вот этому кризисному реагированию, кризисному вмешательству.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи-4

Там будут обучать, чему в вузе еще не учат?

Ольга Матюхова:
Дается информация, есть разработанные курсы и у нас в Институте психологии в этом году открылась магистратура по кризисной психологии.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи-7

К вам обращаются люди с какими-нибудь проблемами или это только обучение психологов?

Ольга Матюхова:
На сегодняшний день мы ставим перед собой именно такие цели. Да, конечно, к нам могут обращаться и родители, и подростки, которые находятся в кризисной ситуации. И, если, например, они обращались к психологу у себя в школе или в социально-педагогический центр это тоже учреждение образования, там тоже работают педагоги-психологи, и по какой-то причине им там не смогли оказать психологическую помощь, конечно, мы берем в работу и этих детей, и родителей, и будем оказывать помощь.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи-10

У нас с октября начнет работать сайт нашего центра и на этом сайте будет чат. Он будет и для родителей, и для подростков. Мы будем очень оперативно отвечать на все вопросы, которые будут задавать родители и дети.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи-13

# Психология # общество # Ольга Матюхова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все наши бытовые проблемы решаю я». Кто должен быть главным в семье
09 сентября 2019 07:58

«Все наши бытовые проблемы решаю я». Кто должен быть главным в семье

«Обыденные овощи мы можем вывести на новый уровень». Как создать рецепт вкусного и оригинального блюда
09 сентября 2019 07:41

«Обыденные овощи мы можем вывести на новый уровень». Как создать рецепт вкусного и оригинального блюда

«Винила мужа в этом». Белоруску нашли через 20 лет после пропажи. Полная картина событий
08 сентября 2019 19:47

«Винила мужа в этом». Белоруску нашли через 20 лет после пропажи. Полная картина событий