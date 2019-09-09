«Все наши бытовые проблемы решаю я». Кто должен быть главным в семье

«Миром правят женщины» – нескромное утверждение, провоцирующее на дискуссии. Но в отдельно взятой ячейке общества именно матриархат нередко во главе угла. В своей семейной иерархии Анжела занимает лидирующую позицию. Женщина – босс не только на работе, но и дома. Анжела Ревчик, главная в своей семье:

Все наши бытовые проблемы решаю я. Организация отпуска и досуга тоже лежит на моих плечах. С мужем советуюсь, конечно же, но его все устраивает, он соглашается, даю ему мелкие поручения, он их выполняет с удовольствием. У нас в семье мир и согласие.

Эстафета власти представительницам прекрасного пола, зачастую, передается из поколения в поколение.

Марина Прохорова, психолог:

Родовая программа переходит от женщины к женщине и гласит, например, следующее: женщина должна быть сильной, уметь полагаться на себя, справляться с хозяйством. Почему? Потому что неоднократные военные действия, которые проходили в прошлом, закаляли женщин.

Сила женщины – в ее слабости, но лишь в те моменты, когда рядом надежный мужской тыл. То и дело мягкотелость и слабохарактерность мужчины заставляет даму взять бразды правления в свои руки. Марина Прохорова:

В муже есть те качества, черты характера, особенности поведения, которые провоцируют в жене соответствующие реакции. В нем есть что-то, например, нерешительность, неуверенность, что заставляет женщину брать инициативу в свои руки, соответственно, и в женщине явно есть нечто, что заставляет мужчину чувствовать себя слабым.

Роль женщины давно вышла за границы кухонных подмостков. Эмансипация сегодня – популярный тренд, навеянный временем. Марина Прохорова:

Современная молодежь: парни и девушки активные и инициативные, которые стремятся внутренне развиваться и расти. Наша страна уже близка к европейским представлениям о супружестве и о семье, где важно быть реализованным не только мужчине, но и женщине.