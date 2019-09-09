Это нужно знать каждому родителю! Как вести себя с подростком?

Как вести себя с подростком, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи:

Подростковый возраст – это, вообще, такой возраст, когда подросток определяет свои личные границы. Это этап взросления, когда он заявляет миру, своим родителям о том, что «Я – взрослый». Многие родители реагируют так: «Ах ты – взрослый, давай вот и иди сам справляйся со своими проблемами». Здесь надо принимать их такой детский вызов: «Я – взрослый». И не забывать, что, например, у 10-летнего ребенка жизненный опыт всего 10 лет – это недостаточно для того, чтобы справляться со всеми проблемами и ребенок нуждается в совете взрослого, и в принятии, и как-то утвердить себя в своих жизненных позициях. Родитель должен считаться с мнением ребенка.

Чат для родителей появится в октябре на сайте Республиканского центра психологической помощи