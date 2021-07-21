«Идея пришла абсолютно случайно». Смотрите, какие видео в TikTok сняли абитуриенты БГУИР

Новости Беларуси. TikTok приходит в образовательный процесс. В первый день вступительной кампании ректор БГУИР поздравил наиболее креативных абитуриентов. Их ролики в популярной социальной сети живо отразили желание молодых людей учиться именно в этом вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-конкурс прошел под хештегом «Поступай, как...». Ради возможности получить заветный студенческий билет ребята буквально засыпали подписчиков неоспоримыми аргументами. На это было всего 15 секунд. И у них получилось – заметили не только сверстники, но и руководство вуза. В качестве приза – встреча с ректором и байка с логотипом БГУИР.

Анастасия Шаповалова, абитуриент БГУИР:

Я решила поступать в БГУИР еще в 8 классе, когда только начала задумываться о выборе профессии. У меня было много знакомых, которые уже учатся или уже закончили БГУИР. И они очень хорошо отзывались о качестве образования, преподавателях. Я решила показать то, что БГУИР является одним из передовых IT-вузов нашей страны и готовит реально классных специалистов.

Игнат Малько, абитуриент БГУИР:

Сделал я сам видеоролик, который оказался победным, меньше чем за день. В съемках мне помогала моя девушка. В итоге мы все очень быстро организовали, отсняли. Идея тоже пришла абсолютно случайно. Я сделал видео «Топ-10 лучших вузов страны» и победил.

Ирина Шуляк, абитуриент БГУИР:

Победа в этом конкурсе мне дала посмотреть, как все происходит внутри – вступительная кампания. Мне было интересно.

Запрос времени – IT-технологии. Эта сфера, как магнит, привлекает большинство. Гаджеты сейчас есть у каждого. И использовать их можно не только для развлечений, но и для полезных вещей. Молодежь это знает. Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза