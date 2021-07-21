Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза

Новости Беларуси. TikTok приходит в образовательный процесс. В первый день вступительной кампании ректор БГУИР поздравил наиболее креативных абитуриентов. Их ролики в популярной социальной сети живо отразили желание молодых людей учиться именно в этом вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-конкурс прошел под хештегом «Поступай, как...». Ради возможности получить заветный студенческий билет ребята буквально засыпали подписчиков неоспоримыми аргументами. На это было всего 15 секунд. И у них получилось – заметили не только сверстники, но и руководство вуза. В качестве приза – встреча с ректором и байка с логотипом БГУИР.

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Запрос времени – IT-технологии. Эта сфера, как магнит, привлекает большинство. Гаджеты сейчас есть у каждого. И использовать их можно не только для развлечений, но и для полезных вещей. Молодежь это знает.